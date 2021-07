Márton Anna bronzéremért vívhat

A bronzéremért vívhat 12:50-től Márton Anna a női kardvívók egyéni versenyében. A döntőbe jutásért az egész verseny egyik legnagyobb esélyesével, az orosz Szofija Velikajával vívhatott. Nem volt megilletődve, remekül kezdett

Márton Anna igyekszik tempót fogni, miközben Szofija Velikaja kivágja magát. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Márton nagyon szép, hosszú támadással indított, és meg is szerezte a vezetést. Egy együttes után második szándékból egy lámpás találatot ért el, majd egy újabb gyors akcióval már három tus volt az előnye. Ezután már Velikaja jött, előbb egy védés-visszavágással szerzett tust, majd megütötte a vonalban hátráló Márton pengéjét. Végül egy újabb védés után egyenlített. Márton a legjobb megoldást választva egylámpás találattal visszavette a vezetést, de utána egy második szándékú támadását Velikaja megelőzte.

Márton nem bizonytalanodott el, simán kivágta magát. Utána a zsűri úgy ítélte meg, hogy Velikaja szerzett találatot. Márton elsőre valóban nem talált, és a bíró nem adta meg a remiszát. Én úgy éreztem, időben volt, de meg lehetett adni így is. Velikaja ezután először megszerezte a vezetést, amire Márton egy egylámpás találattal felelt, Velikaja nem tudta felszedni a pengéjét. A következő akcióban már sikerült, Márton ugyan érezte a védést, de nem volt elég gyors. A nyolcadik találatot is az orosz vitte be, az első periódus után 8:6 az orosznak, de Márton nagyon is meccsben volt.

Balra Velikaja, jobbra Márton. A magyar versenyzőnek nem sikerült megakadályoznia az orosz házi döntőt női kard egyéniben. Fotó: MOHD RASFAN/AFP

A szünet után Márton első támadását Velikaja hárítani tudta, visszavágása ült. Márton is parádriposzttal válaszolt. Velikajának mégis sikerült három találatra növelni az előnyét, be tudta fejezni következő támadását. A következő akcióban viszont csak belevágni tudott Márton támadásába, aki egy fogás után hasba vágta ellenfelét. 10:8 volt az állás, ám a következő akciót a zsűri Velikajának adta, én inkább fordítva láttam. Velikaja következő találatát nem lehetett vitatni, Márton mellényúlt a pengéjének, az orosz simán befejezhette támadását.

Márton következő támadásával ráesett Velikaja kosarára, így az visszavághatott. Márton kicsit reklamált, úgy érezte, hogy eltalálta az oroszt, de a lassításból teljesen egyértelműen látszott, hogy már csak a parád után. Ez egy kicsit megtörhette, mert ezután az orosz két gyors találattal lezárta az asszót, az utolsó tus kimondottan fölényesre sikerült. A vége így 15:8 lett, de valójában nem volt ennyire fölényes Velikaja győzelme.

Az asszó utáni nyilatkozatában Márton is arról beszélt, hogy a vitatható találatokat a zsűri ellenfelének ítélte, de azt is mondta, hogy nem volt elég felkészült az elődöntőre. Innen, a távolból ezt túlzott önkritikának érzem, a végeredmény ellenére ez nem volt rossz asszó, és valóban volt két vitatható találata is az orosznak.