Nem bűncselekmény, csak garázdaság miatt indult eljárás a Leányfalun Hitler-képet kilógatók ellen

Garázdaság szabálysértése miatt indult rendőrségi eljárás az ellen a leányfalusi telektulajdonos ellen, aki a település népszerű Duna-parti sétányára néző háza homlokzatára most szombaton sokak megbotránkozását kiváltva egy jókora Hitler-portrét akasztott ki. A kép alsó felén a nácik közismert jelmondata, az “Egy nép, egy birodalom, egy vezér” volt olvasható német nyelven.

A jogi részletekben nem járatos olvasókat meglepheti, hogy egy ilyen nyilvánvaló neonáci akció esetében miért nem merült fel az önkényuralmi jelkép használatának Btk-ba foglalt vétsége, ami akár elzárással is büntethető.

Mint azt a rendőrség a 444 kérdésére elmagyarázta, a vonatkozó Btk-paragrafus tételesen felsorolja, hogy mi számít illegális önkényuralmi jelképnek. Ezek a horogkereszt, az SS-jelvény, a nyilaskereszt, a sarló-kalapács és az ötágú vöröscsillag. Vagyis sem Hitler, sem bárki más náci, nyilas vagy kommunista gyilkos arcképe, illetve ezen mozgalmak jelmondatai sem esnek a törvény hatálya alá.

De akkor miért indítottak egyáltalán eljárást, és miért garázdaság miatt?

A Pest megyei rendőrség válasza szerint azért, mert a Hitler-portré sok arra sétálóban megbotránkozást keltett - a rendőrségre emiatt több bejelentés is érkezett egymástól függetlenül -, ami már megalapozta a garázdaság miatt szabálysértési eljárást.

A rendőrségtől azt is megtudtuk, hogy még mindig folyik a tavaly indult nyomozás Szentendrén ugyanennek a háznak a gazdái ellen, az viszont már tényleg önkényuralmi jelkép miatt. A háziak tavaly júliusban ugyanis egy SS-zászlót akasztottak ki. Abban az ügyben a rendőrség először egyáltalán nem akart nyomozni, majd amikor mégis megtette, gyorsan le is zárta a nyomozást, arra hivatkozva, hogy a háziak azt állították, amit kiraktak, az valójában egy villámszerű számjegyekből összerakott 44-es szám, amit azért akasztottak ki, mert ők villanyszerelők, és egy kollégájuk 44. születésnapját ünnepelték. Az abszurd indokolás az ügyészégnek is szemet szúrt, ezért idén januárban új nyomozásra utasították a szentendrei rendőröket.