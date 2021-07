Márton Anna bejutott az elődöntőbe

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Dajibekova két egylámpás találatot is elért, de aztán Márton lábbal kivédekezett egy támadást. Ellentámadását Dajibekova hárította, de az ismétlés betalált. Utána Dajibekova védett és vágott vissza. Mártonon továbbra is érezni, hogy sérült, több támadása is rövid volt. Dajibekova sokat mozgatta, sikerült is szorosabbá tennie az asszót, 11_9-re zárkózott föl. Ekkor Márton végigvitt egy támadást, de a következő két tust megint Dajibekova adta, így már csak egy tus volt Márton elónye. A megöldása egy gyors, direkt támadás volt, így újda két tussal vezetett. Márton 14. találata egy szép egylámpás volt, Majd lábbal kivédte Dajibekova elővágását, és szépen vágta ki magát a végén. Márton elődöntős!