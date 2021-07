Tiborcz István is szerzőként van feltüntetve azon a könyvön, ami a cége által felújított belvárosi palota történetét mutatja be

Orbán Viktor miniszterelnök veje, az elmúlt években milliárdossá váló Tiborcz István cége alakítja át a budapesti Szabadság térre néző palotát iroda- és lakóházzá. Az épület egykor az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság központja volt, a világháború után pedig sokféle funkciót látott el az épület, ezekről a 24.hu részletesen ír cikkében.

A Meinig Artúr tervei alapján 1902-ben átadott épület a rendszerváltás után főleg Magyarországon forgatott filmek díszleteként szolgált. Az épület (pár lakást leszámítva) 2019-ben került az Orbán Ráhel férjének tulajdonában lévő BDPST Grouphoz. A terv az volt, a földszintjén üzlethelyiségeket, a felsőbb szinteken pedig lakásokat és irodákat alakítanak ki.

Mint a 24.hu írja, a projekt a járvány miatt rászoruló mikro-, kis- és középvállalkozások részére meghirdetett kedvezményes állami hitelt is kapott, és a tervek szerint még idén be is fejeződik a felújítás. Épp ezért a beruházó kiadott most egy 230 oldalas kötetet, Hazának használj! – Az Adria-palota története címmel.

A kötet borítóján pedig két szerzőt tüntetnek fel: a témát alaposan ismerő, fiumei magyar kereskedelmi tengerészet történetét kötetben is feldolgozó, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató-helyetteseként tevékenykedő Zsigmond Gábort és Tiborcz Istvánt.