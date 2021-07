A hét második felétől lehet regisztrálni a harmadik oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon azok, akik már legalább négy hónapja megkapták a második oltást, jelentette be György István, az országos oltási munkacsoport vezetője. Elmondta azt is, hogy már kidolgozták az oltóanyagok felhasználásának lehetőségét, hogy melyik vakcinával lehet a harmadik oltást elvégezni. Hogy mégis melyik vakcinával lehet a harmadik oltást elvégezni, az MTI összefoglalójából nem derül ki. A harmadik dózisra a háziorvosnál, illetve az időpontfoglalón keresztül a kórházi oltópontokra is be lehet jelentkezni, ahol az orvos dönt arról, milyen vakcinát kapjon a jelentkező.

Vasárnaptól kezdődik a 60 év felettiek oltási akciója, ahol háziorvosok, önkéntes orvosok és egyetemi hallgatók személyesen keresik fel a koronavírus ellen még be nem oltott időseket. A személyes felkereséskor, az érintett otthonában vagy az orvosi rendelőben is megtörténhet az oltás.