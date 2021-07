Oltásban, elfogadásban kicsit előttünk a nyugatiak

Jó reggelt! Szombatra lesz hűvösebb.

CSEND ÉS LEHALLGATÁS

Pontosan az történt a nemzetbiztonsági bizottság Pegasus-ügyben összehívott hétfő délelőtti zárt ülésén, amire előzetesen számítani lehetett. A titkosszolgálatokat felügyelő Pintér Sándor belügyminiszter, akit a testület ellenzéki tagjai kérdezni szerettek volna a megfigyelési ügyről, megjelent ugyan, mégsem kellett beszélnie. A bizottság fideszes tagjai ugyanis távol maradtak, így az ülés határozatképtelen volt.

A bizottság igazán potens módon az őszi parlamenti ciklus kezdetétől tud fellépni, a fideszes tagok akkor már ugyanis nem tudják a maihoz hasonló módon elszabotálni az ülést. Stummer János jobbikos bizottsági elnök ezért az első ülésnap reggelén 8 órára össze fogja hívni a testület ülését, amire elhívják a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőit is.

Nyáron tüntetést szervezni sem könnyű. „Mással van a magyar lakosság nagy része elfoglalva” – ahogy az elhangzott a Terror Háza elé szervezett hétfői demonstráción, amit az ellenzéki pártok hirdettek meg a Pegasus-ügy miatt. Ezernél nem voltak sokkal többen.

Viszont nem csak a Pegasus miatt gyűlik meg a magyar kormány baja a technikával. Feljelentést tettek, amiért valaki élőben közvetítette, ahogy algoritmussal tölti ki a nemzeti konzultációkat

COVID-21

Jó hír, hogy negyedik napja nincs újabb áldozata Magyarországon a járványnak. Rossz hír, hogy ha nem is ugrásszerűen, de továbbra is emelkedik az új fertőzöttek száma. Tegnap 161 új Covid-fertőzött került a statisztikákba, legutóbb öt hete volt olyan hétfő, amikor ennél több.

És még rosszabb hír, hogy tovább lassult az oltási program: péntektől vasárnapig mindössze 8271 embert oltottak be. Mostanra Liechtensteint leszámítva valamennyi nyugat-európai országban több felnőtt kapta meg az első oltását, mint nálunk. A régiónkban még jól állunk, de például a csehek kezdenek felzárkózni, a magyar kölcsön-Pfizereknek is köszönhetően.

A második oltásoknál egyelőre az élmezőnyben vagyunk, az első oltottak aránya helyett most ezt hangoztatja a kormánypropaganda. A delta variáns miatt amúgy ez valóban fontos mutató, de hetek kérdése, hogy itt is visszacsússzunk a középmezőnybe. Akkor majd már nem fog erre hivatkozni a kormánypropaganda, ami most már amúgy is Soros/Brüsszel/LMBTQ-népszavazásra fordult rá.

Érdemes megnézni, hogy fékezett be a magyar oltási program:

Március 29-én lett meg a 2 millió első beoltott.

15 nappal később, április 13-án lett meg a 3 millió

17 nap telt el a következő mérföldkőig, április 30-án lett meg a 4 millió

22 nappal később, május 22-én az 5 millió beoltott is megvolt

Azóta 65 nap telt el, a 6 millió pedig elérhetetlen távolságra van. Mindössze 5,6 millió körül vagyunk.

Jelenleg a felnőtt magyar lakosság kétharmada van beoltva, egyharmada nincs. A 65 év felettiek között 470 ezren vannak olyanok, akik még nem kaptak oltást. És van további 600 idős, akit Sinopharmmal oltottak be, közülük sokaknál nem alakult ki megfelelő védettség.

Ha az oltási programot felpörgetni nem is sikerül, legalább azok hamarosan megkaphatják a harmadik oltásukat, akiknek szüksége lehet rá. Kásler Miklós szerint már kidolgozták az eljárásrendet, de részleteket nem árult el. Az eredeti ígéret szerint augusztus 1-től kezdik beadni a harmadik oltásokat.

SZIVÁRVÁNYNEMZET

Egy friss felmérés számai magyarok és a homoszexualitás viszonyáról:

A kormánypárti szavazók több mint fele szerint visszataszító és természetellenes a homoszexualitás, ez az arány az összes megkérdezett körében viszont mindössze 22 százalék.

Az azonos neműek közötti kapcsolatot a kormánypárti válaszadóknak mindössze 13-15 százaléka tartja természetesnek, az ellenzékieknek viszont a 68-70 százaléka. A leszbikus kapcsolat minimálisan elfogadottabb.

A teljes népesség 77 százalék támogatja, hogy a homoszexuális párok regisztrált élettársi viszonyban élhessenek, a házasságkötést és az örökbefogadást pedig 62 százalék fogadja el. A kormánypártiak, a jobbikosok és a vallásosok minden kérdésben jóval elutasítóbbak az ellenzéknél.

A kormánypárt szavazóinak 65 százaléka úgy gondolja, a Pride felvonulást be kellene tiltani.

A megkérdezettek nagyobb része úgy gondolja, a kormány azért tolta el a homoszexualitás elutasítása felé az eredetileg pedofilellenesnek indult törvénymódosítást, hogy megossza az ellenzéket.

Összességében továbbra is az látszik, hogy a magyar lakosság többsége nem csak elfogadja a homoszexualitást, de kifejezetten támogatja is a melegek egyenjogúságát a heteroszexuális párokkal.

Van azonban egy kisebbség, aki továbbra is elutasító. A felmérés is azt mutatta, hogy a magyarok negyede még azt sem engedné meg, hogy a gyereke egy meleg pár által nevelt társával barátkozzon, és van, amikor ez az elutasítás konkrét agresszióba fordul át. Jó példa erre az a külföldi, szivárványos zászlós felvonuló, akit a hétvégén dobtak tarkón sörösdobozzal Budapesten.

ÚJ MELEG

Elpusztult juhok az útmentén Cuglieri közelében 2021. július 26-án. Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Kedden már 37 fok is lehet, és a hétvégéig marad ez a hőhullám, ami már a sokadik ezen a nyáron Magyarországon. Valószínűleg ez az új normális, és 2021 nyara jó eséllyel úgy kerül be a történelemkönyvekbe, mint a pillanat, amikor Kínától Kalifornián át Budapestik milliók ébredtek rá, hogy mostantól ez így lesz.

A világ tudósai is most próbálják összerakni, mennyire becsülték alá a klímaváltozás extrém hatásait. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) kutatói épp most tartanak online konferenciákat, hogy elkészítsék a legátfogóbb klímajelentést 2013 óta. Ebben várhatóan a szélsőséges időjárási jelenségek és a klímaváltozás kapcsolatának jobb megértésével, valamint a regionális éghajlatváltozási előrejelzésekkel is foglalkoznak majd. Előzetesen azt mondják, hogy a 40 oldalas jelentéssel fel akarják nyitni a világ vezetőinek a szemét, akik novemberben ülnek össze Glasgowban, hogy a klímaválság kezeléséről tárgyaljanak.

Most éppen Szardínián pusztítanak olyan erdőtüzek, hogy csak elszenesedett házi- és vadállatok maradnak utánuk a hamuban. És részben a klímaváltozás okozta iszonyatos meleg tehet arról is, hogy idén már 13-an fulladtak bele a Balatonba. Tavaly, amikor azért a járványnak köszönhetően kevesebben fürödtek a tóban, összesen 8 áldozat volt.

Az ember azonban nem csak a klímaváltozással borítja fel a természetes viszonyokat. Cseh tudósok most azt derítették ki, hogy a pisztrángok képesek rászokni azokra a kábítószerekre, aminek maradványai emberi felhasználóiknak köszönhetően jutnak a folyókba.

A VARÁZSPÁLCA

A malária ellen is beveti az mRNS-technológiát a BioNTech. A német cég, ami az amerikai Pfizerrel közösen alkotta meg a koronavírus elleni első vakcinát, az év végén kezdi meg a malária elleni vakcinája klinikai tesztjeit. A klinikai tesztek 2022-ben kezdődhetnek, a vakcinát pedig legkorábban 2023-24-től hozhatják forgalomba.

A trópusi szúnyogok által terjesztett malária ma is évente több százezer áldozatot szed, és máig nem sikerült ellene olcsó és hatékony ellenszert kifejleszteni. A BioNTech tervei szerint az mRNS-vakcinát Afrikában is gyártanák, ahol a betegség a legnagyobb problémát jelenti.

A német gyógyszercég már korábban közölte, hogy dolgozik egy tuberkulózis elleni vakcinajelöltön, amelynek klinikai vizsgálatai 2022-re vannak kitűzve, valamint a rák számos formájának terápiáján.

KÉT SZOMORÚ HÍR ÁLLATOKRÓL

ÉS AZ OLIMPIA

Amíg Magyarország aludt:

Kikaptak a braziloktól női kézilabdázóink, ezzel még nehezebbé vált a továbbjutás a csoportból.

Milák Kristóf a világra másodperceket verve jutott be a 200 méter pillangó döntőjébe, ahol szerda hajnalban ott lesz Kenderesi Tamás is.

Hosszú Katinka is úszhat szerda hajnalban, miután a 7. legjobb idővel becsusszant a 200 méteres vegyesúszás döntőjébe.

Kedden reálisan nem várható újabb magyar érem, de a vitorlázó Berecz Zsomborra és a mountain bike-os Vas Kata Blankára érdemes odafigyelni. Ma játszanak újra férfi vízilabdázóink is, akiknek kötelező nagyon megverni a házigazda japánokat.

További tokiói hírek:

Az olimpia keddi eseményeit itt közvetítjük. Aki pedig teheti, nézze meg ezt a dokumentumfilmet Szilágyi Áronról, minden idők egyik legnagyobb magyar sportolójáról, a valaha élt legnagyobb kardvívóról.