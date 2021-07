Szegény Jakabos Zsuzsanna

Hosszú Katinka másodszor is feleslegesen akadályozta meg, hogy Jakabos Zsuzsanna 200 pillangót úszhasson olimpián.



Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Hosszú, akárcsak öt éve Rióban, most is visszalépett a versenytől az előfutamok előtt. Akkor még mondhatta, hogy azért nem szólt előre, hogy nem tud ezen a távon is elindulni, mert bízott abban, hogy a kirobbanó formája ehhez is elég lesz, de idén erről szó sincs. Ha Hosszú még az olimpia előtt lép vissza a 200 pillangótól, Jakabos, aki szintén teljesítette a szintidőt, úszhatott volna Tokióban. Hosszú azonban most is csak néhány órával az előfutama indulása előtt lépett vissza.

Hosszú visszalépése nemcsak Jakabosnak rossz hír, hanem a 200 pillangó lebonyolítását is megkavarta. Nélküle csak 16-an maradtak a mezőnyben, így az előfutamok összes indulója bejutott az elődöntőbe. Az előfutamokat azonban ennek ellenére le kellett úszni, a másik magyar induló, Kapás Boglárka az ötödik legjobb időt teljesítette.