Szeptemberig is tarthatnak a lezárások Sydney-ben, olyan súlyos a vírushelyzet

Már négy hete tartanak a lezárások Ausztráliában, Új-Dél-Wales államban, mégis romlanak a járványadatok. Kedden rekordmagas, 172 volt az új fertőzöttek száma. A lezárások eredetileg szombatig tartottak volna, de meghosszabbították a rossz helyzet miatt, és azért is, mert a lakosság átoltottsága nagyon alacsony, alig 13 százalék.

Gladys Berejiklian, az állam kormányfője ismét arra biztatta az embereket, hogy oltassák be magukat, mert ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy minél hamarabb véget érjenek a korlátozások Sydney-ben és egész Új-Dél-Walesben. A lezárások Ausztrália lakosságának több mint a felét érintik.



Üres vendéglátóhelyek a Sydney-i operaház mellett. Fotó: BIANCA DE MARCHI/AFP

A járvány epicentruma most Sydney nyugati részén van: egy 50 lakásból álló háztömböt két hétre karantén és őrizet alá vont a rendőrség, mert több háztartásban is fertőzötteket találtak. A lakókat rendszeresen tesztelik, az élelmiszert és más ellátmányt biztosítják nekik. Két kórházban is szigorításokat vezettek be, miután három ápolónak és nyolc betegnek pozitív lett a koronavírus-tesztje. Az egészségügyi dolgozók csak részben voltak beoltva.



Hétvégén tüntetések voltak a lezárások ellen, a szakemberek aggódnak, hogy emiatt is nőni fognak az esetszámok. (Guardian)