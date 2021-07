A férfi kardcsapat megszerezte a bronzérmet

Szilágyi Áron és Szatmári András ölelkeznek, Gémesi Csanád ugrik a nyakukba, Decsi Tamás melegítőben érkezik a rakásra a magyar csapat győzelme után. Németország legyőzésével 25 év után újra érmet szerzett a férfi kardcsapat. Fotó: MOHD RASFAN/AFP

Hát ez sokkal simábbnak indult, mint amilyen a vége lett. Szilágyi Áron 14 találat előnyből kezdhette az utolsó csörtét, de a vége így is izgalmasra sikerült, mert a németek legjobbja, Max Hartung ihletetten kezdett, és 43:40-nél már három tusra szűkítette a magyarok előnyét. Végül Szilágyi, aki szokatlanul ideges volt, például Hartung két tiszta védése után is hosszasan dühöngött azt vélvén, hogy márpedig talált, csak bevitte azt a két találatot, ami a győzelemhez kellett.

Az utolsó asszóig amúgy szenzációsan vívott a csapat. Szilágyi remekül kezdett, 5:1-re verte Hüberst. A második csörtében a Decsi Tamás helyére beálló Gémesi Csanád Hartung ellen megőrizte az előnyt, a most végre ihletetten vívó, rendkívüli lábmunkájával rengeteg támadást kivédő Szatmári pedig még növelte is azt Wagner ellen. Az első kör után 15:9 volt a magyaroknak.

Gémesi Csanád (balra) a bronzmeccsre állhatott be, és meg is hállálta a bizalmat. A gödöllői vívó szépen vívott. Fotó: MOHD RASFAN/AFP

Gémesi jött a leggyengébb német, Hübers ellen, és 5:2-re nyerte az asszóját. Szilágyi is hozzáadott még egy tusnyit az előnyhöz Wagner ellen, majd Szatmári talán az egész olimpiája legjobb asszójában 5:1-re verte Hartungot. A második kör végén már 14 találattal, 30:16-ra vezettek a magyarok.

A harmadik kör elején Gémesi még nyerte a saját asszóját, ekkor 15 találat volt a magyar csapat előnye. Ebből Szatmári Hübers ellen egyet leadott, Hübers ellen nem ment olyan jól a lábbal védekezés. Szilágyi így is 14 találatos előnyből kezdhetett. Elég lagymatagon, Hartung hat találatot adott, mire Szilágyi megszerezte az elsőt. Asszójuk állása 7:2 volt a német javára, amikor két vitatható szituáció jött. Előbb egy együttest a német kérésére videón visszanéztek, és meg is ítéltek a javára. Utána Hartung végigkergette Szilágyit a páston, majd megállt, és lefelé mutogatott, hogy Szilágyi lelépett. A magyar első lába ugyan végig a pást végét jelző vonal előtt maradt, de a hátsóval oldalt valóban kilépett, és mert az elsőt is elemelte a pásttól, a zsúri büntetőtussal sújtotta.

Szilágyi Áron ünnepel a Max Hartung elleni, amúgy elég borzalmas utolsó asszója után. Szilágyi 15 tus előnyből kezdte a bronzmeccs utolsó csörtéjét, ebből végül ötöt sikerült megőriznie. Fotó: MOHD RASFAN/AFP

Szilágyi ettől nagyon ideges lett, szokatlan módon kétszer is hangosan reklamált, amikor a német amúyg a visszajátszásokból a laikusok számára is láthatóan tisztán hárított. Szilágyi úgy érezte, hogy talált, de valójában mindkétszer ráesett a német kosarára. Hartung végül három találatra is feljött, de Szilágyi a többiek nyugtatása közepette végül csak bevitt két találatot, az utolsó ráadásul egylámpás volt.

A bronzmeccsen az utolsó asszóig nyújtott teljesítmény alapján igazán sajnálhatjuk, hogy az olaszok ellen az utolsó körben elbukta a csapat a döntőt. Szatmári utolsó asszójáig csodálatosan vívtak, az ellen még Dél-Korea se tehetett volna semmit.