Milák Kristóf olimpiai rekorddal aranyérmes

Az ausztrál a négyszáz után kétszázon is megverte Kadie Ledeckyt, aki meglepetésre a dobógóra sem fért fel, csak ötödik lett. Titmus 1:53.50-es ideje új olimpiai rekord. Második az hongkongi Siobhan Haughey, míg bronzérmes a kanadai Penny Oleskiek. Az olasz Frederica Pellegrinit valószínűleg utoljára láttuk olimpiai döntőben, fantasztikus karrierje lezárásaként zsinórban ötödszörre (!) jutott be a fináléba ezen a távon, most hetedik lett.