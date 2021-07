Az Axel Springer kivonul Magyarországról

A Ringier önállóan lesz a tulajdonosa azoknak a médiaérdekeltségeknek, ahol eddig az Axel Springerrel közösen volt a piacon - így Magyarországon is. Szlovákia a kivétel, ahol az érintett lapcsoport alapítója eddig is rendelkezett kisebbségi részesedéssel, és ezt továbbra is megtartja.

Magyarországon a Ringier Axel Springer adja ki a Blikket, a Kiskegyedet, a Glamour magazint és az Auto Bild magyar verzióját.

Axel Springer központ Berlinben. Fotó: JORG CARSTENSEN/dpa Picture-Alliance via AFP

A cég honlapján található közlemény szerint a részvények átvétele még idén lezárul, ehhez azonban szükséges az egyes országok monopóliumellenes hatóságainak (hazánkban a Gazdasági Versenyhivatal) hozzájárulása. Hogy mennyiért veszi meg a Ringier az Axel Springer részvényeit, azt nem árulják el a cégek. A francia és német médiaipari multik Szerbiában, Szlovákiában és a három balti államban, Észtországban, Lettországban és Litvániában hagynak fel a közös piaci szerepléssel, Lengyelországban viszont továbbra is közös csoportot alkotnak majd. (via HVG)