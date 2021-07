Két vakcinával már karantén nélkül utazhatnak Angliába az EU-s állampolgárok

Lazítottak a beutazási szabályokon az angol hatóságok, ezután nem kell 10 napra karanténba vonulnia az EU-s országok és az Egyesült Államok állampolgárainak, ha megkapták mindkét oltásukat. Eddig csak azok úszhatták meg a karantént, akik mindkét oltásukat Nagy-Britanniában kapták, akik ugyanazt az oltást egy másik országban kapták, azokra mindenképpen 10 napos elzárás várt.

A brit turisztikai szektor egy ideje lobbizott a lazításért, hogy többen utazhassanak a szigetországba nyaralni vagy rokonaikat látogatni. Azt egyelőre nem tudni, hogy Anglián kívül az Egyesült Királyság más országaiban is érvényes lesz-e az új szabály.

Ugyan a lazítás az amerikai utazókra is vonatkozik, az Egyesült Államok kormánya a delta vírusvariáns terjedése miatt határozottan ellenjavallja az amerikaiaknak, hogy Angliába utazzanak, az Egyesült Államokba pedig az amerikaiakon kívül nem is engednek be senkit Nagy-Britanniából. (BBC)