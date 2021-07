Meggondolta az OGYÉI, mégsem adja ki a kínai és orosz vakcinák engedélyezési dokumentumait

Furcsa kavarás zajlik a kínai és orosz vakcinák engedélyezési dokumentumai körül. Ahogy a Népszava cikke írja, a Transparency International még februárban kérte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI), hogy adja ki a dokumentumokat. A szervezet viszont először jelezte, hogy az ilyen adatigénylések teljesítésére rendelkezésre álló 15 nap helyett csak 90 nap után tudja majd kiadni a kért anyagokat, majd kijelentette, hogy egyáltalán nem adja ki a dokumentumokat, mert azok üzleti titoknak minősülnek.

A TI pert indított, aminek első tárgyalására az OGYÉI egyezségi ajánlattal érkezett: kiadják a dokumentumokat, ha a civil szervezet felhagy a perrel. Ezt a TI el is fogadta, az OGYÉI viszont időközben úgy döntött, hogy mégis inkább pereskedne. A kínai és orosz vakcinák engedélyezési dokumentumait azért akarja nyilvánosságra hozatni a Transparency International, mert a Szputnyik V-vakcinát azután fogadta engedélyezte az OGYÉI, hogy a kormányzat erősen sürgette a folyamatot, a kínai Sinopharm-vakcina elfogadásához pedig külön kormányrendeletet írtak, amely kimondja, hogy ha egy oltást elég sok emberen alkalmaztak külföldön, akkor azt itthon is el lehet fogadni, akkor is, ha a magyar hatóságoknak nem volt idejük megvizsgálni a vakcina dokumentációját.