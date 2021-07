Nikola Gruevszki céget alapított egy péceli Kádár-kockában

Az I.C.I.C. Kft.-t július 15-én jegyezték be péceli székhellyel és a vállalkozás ügyvezetője és tulajdonosa is az egykori macedón miniszterelnök - írja a 24.hu. Főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, de a listában sok más is szerepel a porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelemtől a vagyonkezelésen keresztül a konferenciaszervezésig.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Nikola Gruevszki tartózkodási helyeként egy skopjei címet adott meg, kézbesítési megbízottnak pedig Hornyik Katalin belvárosi ügyvédet jegyezték be a cégiratokba. A székhelyként szereplő Kádár-kockáról a 24.hu fotót is közölt.



A korrupcióért elítélt macedón miniszterelnök 2018 novemberében érkezett Magyarországra, a gyanú szerint a magyar diplomácia aktív segítségével. Menedékjogot kapott, majd bejáratos lett magyar kormányzati körökbe. Ezért találkozhatott 2019-ben a 444 irodája mellett a külügy helyettes államtitkárával. Októberben pedig már szavazhatott is az önkormányzati választáson.