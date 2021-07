Orbán Ráhel céget alapított

Eddig soha nem vállalta névvel a divat- és szállodaiparban megszerzett pozícióit, most viszont az Odu Store néven létrehozott cégben ügyvezetőként és tulajdonosként is feltűnik a miniszterelnök lánya - írja az Mfor. Orbán Ráhel eddig is fontos háttérszerepeket töltött be ezekben az iparágakban.

A lap szerint a június végén bejegyzett kft. fő tevékenysége ipari jellegű bolti kiskereskedelem, vagyis lényegében mindennel foglalkozik, ami nem élelmiszer, ital vagy dohányáru. Az Mfor arra tippel a cég nyilvántartása szerint, hogy elsősorban az Orbán Ráhel fő profiljába tartozó ruha- illetve textilipari tevékenység lehet meghatározó, ezek dominálnak a cég teljes tevékenységi körén belül is. Az Odu Store-t három millió forintos jegyzett tőkével alapították.

Mind az alapító, mind a cégvezető Orbán Ráhel, és a hatályos dokumentumok szerint ebben az üzletben nincsenek társai. A XII. kerületi Apor Vilmos téren jegyezték be, ahol a Hegyvidék Bevásárlóközpont is működik. Ezen a címen más vállalkozások székhelyei is megtalálhatók, mint az egy éve alapított Z61 Vagyonkezelő Kft., amely mögött pedig a Közép-Európai V. Magántőkealap áll, de szintén itteni címet használt a Morando Kockázati Tőkealap.

Cégvezető már volt Orbán Ráhel, amikor a férje érdekeltségébe tartozó BDPST Koncept Kft. ügyvezetője lett.

Tiborcz István sem tétlenkedett, ő is alapított egy újabb céget, a Leonstrella Kft.-t. A cég ügyvezetője Malik Zoltán, aki Tiborcz számos más érdekeltségében is fontos posztot tölt be. Ez a vállalkozás saját tulajdonú, bérelt ingaltanokat fog bérbeadni, üzemeltetni. A céget ugyanarra a címre - Pasaréti út 122-124 - jegyezték be, ahová a legtöbb Tiborcz-érdekeltséget.