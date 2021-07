Beoltják a gyerekeket

Jó reggelt! Ma is olyan meleg lesz, mint tegnap.

BEOLTOTT GYEREKEK

Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

A jó hír, hogy úgy tűnik, iskolakezdésre a kormány szeretne minél több gyereket beoltani koronavírus ellen. A rossz, hogy a szervezés ugyanolyan kaotikusan megy, ahogy a magyar oltási program eddigi szinte valamennyi fázisa

Hétfőn levelet kaptak a iskolák, hogy értesítsék a szülőket arról, hogy lesz oltási lehetőség augusztus utolsó két napján, és mérjék fel az igényeket a 12-18 éves korosztályig. Miután a pedagógusok felháborodtak azon, hogy ezt a nyári szünetben, augusztus 5-ig kellene megszervezniük, újabb levélben haladékot kaptak, és elég lesz augusztus második felében közvéleménykutatniuk.

A tervek szerint augusztus 30-31-én lenne az ezt igénylő fiatalok beoltása, elsősorban magukban az iskolákban kialakított oltópontokon. A 12-18 éves korosztályban közel 700 ezren vannak, és ha levonjuk a 16-18 éveseket, akik elvileg már egy ideje kaphatnak oltást, még mindig maradnak 400 ezren. Őket Pfizerrel oltanák.

MELEG VÉLEMÉNYEK

Fotó: Kovács Betti

Az utóbbi hetekben szinte valamennyi magyar közvéleménykutató felmérte a hazai attitűdöket a homoszexualitással kapcsolatban. Egy friss kutatás viszont azt kutatta, hogy ki mit gondol a kormány homofób ötletekkel teleírt „gyermekvédelmi” törvényéről.

A magyarok 47 százaléka egyetért a törvény céljával, 42 százalék nem ért egyet vele, 11 százalék pedig nem tudja vagy nem válaszolt.

A fideszes szavazók 25 százaléka is azzal a válasszal értett inkább egyet, hogy a pedofiltörvényként elhíresült törvény korlátozza a szólásszabadságot és hátrányosan megkülönbözteti a meleg, leszbikus és transznemű embereket, ezért nem ért egyet a törvénnyel.

Az ellenzéki szavazók 29 százaléka viszont egyetért a javaslattal.

A bizonytalan szavazókat teljesen megosztja a törvény, 39 százalékuk egyetért vele, 39 százalékuk ellenzi, 22 százalékuk pedig nem tudja eldönteni, vagy inkább nem válaszolt a kérdésre.

Mivel a kormánykommunikáció fix eleme, hogy „Brüsszel” Magyarországot támadja, felmérték az EU-val kapcsolatos véleményeket is.

A szavazókorú népességen belül 83 százalékos az uniós tagság támogatottsága.

A kormánypárti szavazók 79 százaléka is támogatja, hogy Magyarország az unió tagja, a fideszesek 17 százaléka volna csak nyitott egy Huxitre.

Az ellenzéki szavazók között az uniós tagság támogatottsága 90 százalékos, a bizonytalan szavazóknál pedig 76 százalék.

PEGASUS FORDULATOK

Az NSO Group székháza Herzliya városában. Fotó: JACK GUEZ/AFP

Izrael védelmi minisztere szerdán bejelentette, hogy a kormány munkatársai felkeresték az NSO Group központját és vizsgálatot indítanak amiatt, hogy a cég Pegasus nevű kémszoftverét valóban politikusok, újságírók, aktivisták és üzletemberek megfigyelésére használták-e, világszerte több országban.

A védelmi minisztérium nem közölte, hogy pontosan melyik hatóság nyomoz, de az izraeli média korábban arról írt, hogy az igazságügyi minisztérium, a Moszad és a katonai hírszerzés is vizsgálódik az NSO-nál.

Közben már az Egyesült Államok is aggodalmát fejezte ki izraeli tisztségviselőknek a Pegasus-botrány miatt. Joe Biden elnök közel-keleti tanácsadója, Brett McGurk múlt csütörtökön a Fehér Házban találkozott Zohar Paltival, az izraeli védelmi minisztérium magas rangú tisztviselőjével, és megkérdezte tőle, milyen lépéseket tesz az izraeli kormány az NSO ügyével kapcsolatban.



MELEGÍTÉS A KAMPÁNYRA

Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Nyolc-kilenc hónappal a 2022-es választás előtt, az olimpia alatt azt látjuk, hogy mint az úszók a medencében, a magyar politikusok is elkezdenek körözni a karjaikkal, átmozgatják utoljára az izmaikat, és felállnak a rajtkőre.

A kormány oldaláról már el is kezdtek egyeztetni a munkaadókkal a 200 ezer forintos minimálbérről. Ennek bevezetése jövő április előtt elég erős kampányfegyver lenne a Fidesz kezében. De ha ezt nem is lépik meg, még mindig lehet pörgetni a „gyermekvédelmi” népszavazást, amiről pénteken már dönt is a Nemzeti Választási Bizottság.

Az NVB-nek viszont Karácsony Gergely népszavazására már nem lesz most ideje. Bár a két népszavazási kérdéssort szinte egyszerre adták be, az is elképzelhető, hogy csak szeptember közepén döntenek Karácsony kérdéseiről. Így a főpolgármesternek szereplésre marad a nemzetközi média, ahol beszélhet arról, hogy a minimum a Pegasus-botrány miatt, hogy Varga Judit mondjon le.

A Jobbikban kampányolás helyett azzal kénytelenek foglalkozni, hogy cáfolják a kormánypárti sajtónak azt a „hírét”, amely szerint etikai eljárást indítottak a hétvégi Pride-on felvonuló politikusuk ellen.

KÉT NAGY CÉGALAPÍTÓ

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Nikola Gruevszki céget alapított egy péceli Kádár-kockában. Az I.C.I.C. Kft. főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, de a listában sok más is szerepel a porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelemtől a vagyonkezelésen keresztül a konferenciaszervezésig.

Orbán Ráhel eddig soha nem vállalta névvel a divat- és szállodaiparban megszerzett pozícióit, most viszont az Odu Store néven létrehozott cégben ügyvezetőként és tulajdonosként is feltűnik a miniszterelnök lánya. A június végén bejegyzett kft. fő tevékenysége ipari jellegű bolti kiskereskedelem, vagyis lényegében mindennel foglalkozik, ami nem élelmiszer, ital vagy dohányáru.

ZSÁKUTCA

Fotó: NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP

Lehet, hogy már túlléptük azt a pontot, ami után helyrehozhatatlan a klímaváltozás, állítják a világ vezető kutatói a szerdán a BioScience című szaklapban megjelent cikkben.

A 10 ezer tudós által aláírt cikk azt állítja, hogy a Föld „életjeleinek” tekintett 31 mutatóból 18 rekordszinten áll. Ezek között szerepel az üvegházhatású gázok kibocsátása, a gleccserek vastagsága és az erdőirtás is. A cikk szerzői szerint a bizonyítékok arra utalnak, hogy vészesen közelít az a pont, de lehet, hogy már túl is léptünk rajta, amely után drámai és helyrehozhatatlan klímaváltozásra kell számítani.

A tudósok gyors és radikális lépéseket sürgetnek. Fel kell számolni a fosszilis energiahordozók felhasználását, mérsékelni kell a szennyezést, helyre kell állítani az ökoszisztémákat, növényi alapú étrendre kell áttérni, szakítani kell a jelenlegi növekedési modellekkel és stabilizálni kell a bolygó népességét.

ÖT KARIKA

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Magyar idő szerint csütörtökre virradóra Tokióban az uszodában:

Kapás Boglárka éppen csak lecsúszott az érmekről, negyedik lett 200 méter pillangón.

Az ötödik olimpiáján szereplő Cseh László a 8. legjobb idővel jutott a 200 méteres vegyesúszás döntőjébe,

Németh Nándor nyolcadik 100 gyorson.

Telegdy Ádám a negyedik legjobb idővel bejutott a 200 méteres hátúszás döntőjébe.

A férfi vízilabdásainak pedig 23:1-re verték a pofozógép Dél-Afrikát.

Sajnos a női tőrcsapat a negyeddöntőben kikapott az olaszoktól, így a férfi kardozók tegnapi bronzérme után ma a vívópáston biztosan nem születik újabb magyar érem. Valószínűleg máshol sem. A női kéziseink fél egykor játszanak az oroszokkal, muszáj lenne nyerni. Minden tokiói eseményt itt közvetítünk.

Mindig érdekelte a lovassport az olimpián, de sose tudta, mit kell nézni? A lovassport valószínűleg nem a legszórakoztatóbb olimpiai szám, aminek főleg az lehet az oka, hogy laikus szemmel nehezen értelmezhető, hogy mi történik és hogyan zajlik a pontozás. Most viszont elmagyarázzuk.

ÉS KÉT NAGY SPORTOLÓNŐ

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Hosszú Katinkával nem történt tragédia, egyszerűen már nem olyan jó, mint 5 éve. A pandémia az ő módszerének biztosan nagyon rosszat tett, de már előtte is voltak edzőproblémái, egyedül akart felkszülni az olimpiára. A két döntőjében ő volt a legidősebb, szakmailag is nagyon félrement valami, de kár lenne elfelejteni, hogy ő a harmadik legeredményesebb úszó olimpikonunk.

Simone Biles pedig felvállalta, hogy ő is ember, és egyszerűen nem éri meg belerohadni a rá nehezedő nyomásba. Mindenki teljesen természetesnek vette, hogy nyerni fog, a 24 éves, négyszeres olimpiai bajnok tornász viszont inkább visszalépett mentális egészsége miatt.