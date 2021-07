Kocsis Máté pedofíliának tartja a gyerekek toleranciára nevelését

A Fidesz frakcióvezetője, aki májusban még a pedofiltörvény eredeti tervezetével roadshow-zta körbe a médiát, most a Mandinernek adott interjút, amiben a kormánypárti lap baráti kérdéseire válaszolva részletesebben kifejti pártja aktuális gyermekvédelmi álláspontját.

Szerinte "a gyermekvédelem területén van még tennivaló", és fontolgatják a pedofil elkövetők kémiai kasztrációjának bevezetését. Egészen pontosan azt mondta, hogy



"a pedofilok kapcsán sincs még lezárva a vita a kémiai semlegesítés kérdésében".



A Pride szerinte

"nem a szexuális szabadság melletti kiállásról vagy esetleg a devianciák elfogadtatásáról szól, hanem durva provokáció.

Az lmbtq-mozgalom nem a kisebbséget védi, hanem a többséget támadja. Kereszténygyalázás, a magyar nemzeti identitás kigúnyolása, gyűlöletkeltés, kormánypárti politikusok iparszerű sértegetése, ha épp úgy van kedvük, "lebuzizása”, és szélsőséges liberális propaganda valamiféle vélt szabadságjog mögé bújva."

Az interjúban Kocsis sunyinak nevezi a kritikát a pedofiltörvény homofób kiegészítésével kapcsolatban, miszerint egyáltalán nem is léteznek a törvény által most betiltott, a homoszexualitást népszerűsítő és megjelenítő tartalmak. Kocsis ezt maga sem cáfolja, ehelyett azt hangsúlyozza, hogy a törvény célja épp az ilyen jelenségek elterjedésének a megakadályozása.

Ilyen veszélyes jelenségnek tartja azt, hogy egy felvételen egy hatéves kislány pozitívan nyilatkozott a leszbikusokról: szerinte gyerekeket erre rávenni

"önmagában pedofília".

További témák, további Kocsis Máté kijelentések:

Gyurcsány

Képzeljük el: egy asztalnál ül Jakab Péter, Fekete-Győr András, Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc. Beszélgetnek. Vajon ki dominál? Ugye?

Pegasus ügy

(A baloldali politikusoknak) túl élénk a fantáziájuk. Vagy túl sok lövöldözős kémfilmet néztek.

Ennek a fantáziálásnak (újságírók megfigyelésének) annyi alapja van, mint hogy csipet ültetnek az emberekbe az oltásokkal.

Jogállamiság-vita

Brüsszel félóránként felfedez egy újabb emberi jogot, amit aztán lázasan képvisel is.

Európai jobboldal helyzete

Igen, lesz még jobboldali reneszánsz, de kínkeserves lesz az út odáig, eddig nem látott konfliktusokkal. Sőt, szerintem annál is nehezebb lesz.

Uniós tagság

Mindig is Európában volt a helyünk, ezután is ott lesz. Most épp uniónak hívják.

Címlapfotó: Kocsis Máté Facebook-oldala.