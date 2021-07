Mától lehet regisztrálni harmadik oltásra

Csütörtöktől lehet időpontot foglalni harmadik oltásra a kórházi oltópontokra az eeszt.gov.hu oldal időpontfoglalójában (Vaccination booking without TAJ number), jelentette az operatív törzs. A harmadik oltásra az aktuális szabályok szerint még csak 18 éven felüliek jelentkezhetnek, ha már több mint négy hónap telt el a második - az egydózisú Jansen vakcina esetén értelemszerűen az első - oltásuk óta.

Az operatív törzs tájékoztatójában most azt írja, hogy a harmadik oltás különösen ajánlott "[a]z időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, és a legyengült immunrendszerű betegeknek".

A kormány a múlt héten vett 180 fokos fordulatot harmadik oltás ügyében, miután előtte Orbán Viktor heteken át előbb azzal utasította el a harmadik oltást, hogy az oltóanyaggyártók nem ajánlják, majd mikor már ajánlották, akkor azzal, hogy az oltóanyaggyártók anyagilag érdekeltek ebben, és nincs benne tudományos közmegegyezés. A tudományos közmegegyezés amúgy már az oltási program kezdete előtt az volt, hogy idővel egészen biztosan szükség lesz harmadik oltásra, ha másért nem, az új variánsok megjelenése miatt, de csupán azért is, mert bár most több, új típusú védőoltást is kifejlesztettek, az ilyen jellegű betegségekkel szerzett korábbi tapasztalataink alapján a védőoltások immunizáló hatása idővel megkopik.

Az is igaz persze, hogy abban is tudományos közmegegyezés volt, hogy a hagyományos technológiával készült, elölt víruson alapuló védőoltások hatvan év felett kevésbé hatásosak, mégis azzal, a kínai Sinopharm vakcinájával oltottak be félmillió hatvan éven felüli magyart.

Az operatív törzs erről nem tesz említést a tájékoztatójában, ellenben. mint minden hétköznap a napi jelentésükben, újra leírták, hogy "Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa járványügyi szempontból".