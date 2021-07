Scarlett Johansson beperelte a Disney-t

Szerződésszegéssel vádolja Scarlett Johansson a Disney-t, és keresetett nyújtott be a filmipari óriás ellen a Los Angelesi felsőbb bíróságon, írja a Hollywood Reporter.

Scarlett Johansson Natasha Romanoff, a Fekete Özvegy szerepében. Fotó: WALT DISNEY STUDIOS - MARVEL STU/Collection ChristopheL via AFP

Johansson szerint a Marvel Studios anyacégeként a Disney anyagilag is megrövidítette, amikor a Fekete Özvegy című filmjét a mozibemutatóval egyidejűleg saját előfizetéses sztrímszolgáltatóján, a Disney+-on is elérhetővé tette.

Johnasson szerint a szerepről kötött szerződésében a Disney vállalta, hogy a filmet kizárólag mozikban fogják bemutatni. A szerződés alapján Johanssonnak a mozis bevételek függvényében jelentős bónusz is járt volna.

A Fekete Özvegy a bemutató hétvégéjén, a járványhelyzet után épp csak újranyitó mozikban mindössze 158 millió dollár bevételt termelt, bőven elmaradva a Marvel Studios korábbi filmjeinek bevételi rekordjaitól. Johansson nehezen vitatható érvei szerint ebben garantáltan szerepet játszott az is, hogy a Disney+-on harminc dollárért bárki otthon is megnézhette a filmet, akár nagy társaságban is. Vagyis sokkal kevesebben nézték meg moziban a filmet, és azoktól a bevételektől is elestek, amit azok a nézők generálnak, akik egynél többször is megnézik ezeket a filmeket a bemutató idején - ez a Marvel filmek esetén nem is jelentéktelen hányada a nézőközönségnek.

Johansson és jogi képviselői emellett azzal is érvelnek, hogy miközben a Disney a színészt megrövidítette, saját magának jelentős jövedelmeket szerzett. És ez alatt nem csupán arra a hatvan millió dollárra gondolnak, amennyit az első hétvégén a filmet a Disney+-on nézők leperkáltak, hanem arra, hogy a Disney a szerződésben foglaltakat megszegve a Fekete Özvegyet saját sztrímszolgáltatása promótálására használta, annak szerzett visszatérő ügyfeleket, előfizetőket - vagyis csupa olyan bevételt, amit ugyan lényegében a film termelt, de Johansson mégsem részesedhet belőle.

A keresetben a bemutató időpontját is megkérdőjelezi. "Miért mondana le a Disney több száz millió dollár jegybevételről azzal, hogy olyan időszakban mutatja be a filmet, amikor köztudottan gyenge volt a mozipiac, ahelyett, hogy adott volna még pár hónapot a mozik feltámadására. Úgy tudjuk és hisszük, hogy a döntésnek köze volt hozzá, hogy a Disney lehetőséget látott saját előfizetéses szolgáltatása promótálására" - áll a keresetben a Hollywood Reporter beszámolója szerint.