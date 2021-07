Sok hónap késéssel, de az Ever Given megérkezett Rotterdamba

Csütörtökön megérkezett a rotterdami kikötőbe az Ever Given nevű óriási teherhajó, ami márciusban vált világhírűvé, amikor elakadt a Szuezi-csatornában, összeomlasztva így a globális kereskedelmet.

Fotó: REMKO DE WAAL/ANP via AFP

Az AP beszámolója szerint a panamai felségjelű, de japán tulajdonban lévő teherhajó több hónapnyi késéssel érkezett meg a holland kikötőben, miután heteket vesztegelt a csatornában fennakadva. A hajó hat napig akadályozta a csatorna forgalmát, sok milliárd dolláros lyukat ütve így a világkereskedelemben, utána sikerült annyira kiszabadítani, hogy mellette már elférjenek a hajók, de az Ever Given teljes kiszabadítása még tovább tartott. Most legalább augusztus 5-éig Rotterdamban lesz, onnan a tervek szerint majd egy brit kikötőbe indul tovább.

Fotó: BRAM VAN DE BIEZEN/AFP

Arról, hogy a túlzottan globalizált gazdaság sérülékenységét is megmutatja a Szuezi-csatornán elakadt óriáshajó esete, korábban részletesen írtunk.