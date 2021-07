A 200 hát amerikai ezüstérmese arra célozgatott, hogy a kétszeres orosz olimpiai bajnok doppingolt

A 200 méteres férfi hátúszás döntője után egy amerikai újságíró megkérdezte a második helyen végzett amerikai Ryan Murphyt, hogy nem merült-e fel benne, hogy egyes versenytársai doppingoltak. A kérdés nem volt véletlen és egyértelműen az oroszokra irányult.

Balról jobbra: a 200-on ezüstérmes Murhy, Rilov és a bronzérmes brit Greenbank. Fotó: TETSU JOKO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Murphy volt ugyanis a címvédő 100 és 200 méteres hátúszásban is. Most Tokióban 100-on viszont csak harmadik lett úgy, hogy két orosz, Rilov és Kolasznyikov előzték meg. A fentebb idézett újságírói kérdést pár perccel megelőzve ért véget a 200-as döntő, ahol Murphy megint csak Rilov mögött futott be, ezúttal másodikként.

A doppingos kérdésre az éppen a medencéből érkező, láthatóan feldúlt Murphy képtelen volt türtőztetni magát, és némi hímezés-hámozást követően elég világosan kimondta, amit gondol:

“15-féle dologra gondolok most. Ebből 13 miatt bajba kerülnék. Történt, ami történt. Próbálok nem túl sokat gondolni rá. Lelkileg rettentően megterheli az egész évemet, hogy olyan versenyben úszom, ami valószínűleg nem tiszta, hanem olyan, amilyen. Azok döntöttek erről, akik sokkal többet tudnak a helyzetről. Frusztrál, de az ellen kell úsznom, aki mellém kerül. Nincs elég kapacitásom arra, hogy nagyon magas szinten felkészüljek az olimpiára, és közben lobbizzak a döntéshozóknál, hogy ne rossz döntéseket hozzanak.”

Később, a sajtótájékoztatón már higgadtabban nyilatkozott, gratulált a két másik dobogósnak, de azért megjegyezte, hogy az úszásban bizony jelen van a dopping:

“Világossá akarom tenni, hogy soha…, hogy nem szerettem volna senkit megvádolni. Így hát gratulálok Luke-nak és Jevgenyijnek. Hihetetlenek voltak, mindketten nagyon tehetséges úszók. (...) Alapvetően azt hiszem, hogy ez (mármint a dopping, a szerk) még mindig igencsak jelen van az úszásban."

Rilov a sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy meglepték Murphy első megjegyzései és hogy ő tisztán versenyez, és sosem vádolták doppingolással.

Az orosz élsportot annyira átszövi a központilag irányított, államilag támogatott doppingolás, hogy Oroszországnak nem engedték, hogy saját neve és zászlaja alatt indítson csapatot Tokióban, de a le nem bukott versenyzőik azért elindulhattak.