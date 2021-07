A delta variáns olyan fertőző, mint a bárányhimlő

Sokkal fertőzőbb, nagyobb eséllyel tör át a vakcinák nyújtotta védelmen, és súlyosabb megbetegedést is okozhat a delta variáns a koronavírus korábbi változataihoz képest, írja a New York Times az amerikai Centers for Disease Control (CDC), vagyis a Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ egy belső prezentációja alapján.

Fotó: CHRIS DELMAS/AFP

A CDC igazgatója, Dr. Rochelle P. Walensky szerint a delta variánssal megfertőződött oltottak orrában és torkában ugyanannyi vírust mutattak ki, mint azoknál, akiket még nem oltottak be.

Úgy látják, a delta variáns fertőzőképesebb a SARS-nál, az ebolánál, a náthánál és a szezonális infuenzánál, körülbelü ugyanannyira fertőző, mint a bárányhimlő.

A CDC új adatai szerint az oltottak is nagy eséllyel terjeszthetik a delta variánst, bár valószínűleg kisebb mértékben, mint az oltatlanok. Az Egyesült Államokban kmost naponta átlagosan 71 ezer új koronavírusos esetet regisztrálnak.