Betiltja a Google a sugardaddy-appokat

Szeptembertől nem lesznek elérhetők a Google Playben a sugardaddy-appok, vagyis az olyan randialkalmazások, amik idősebb, gazdag férfiakat próbálnak összehozni fiatal lányokkal. Ezek az alkalmazások eddig sem hirdethettek például eszkortszolgáltatásokat.

A Vice szerint népszerű appok is eltűnhetnek, olyan is, amit már több mint egymillióan töltöttek le, és a 34. legnépszerűbb a randi kategóriában. Más kérdés, hogy ha be is tiltják ezeket, magát a jelenséget nem lehet teljesen eltüntetni, például a Tinder is ugyanúgy alkalmas lehet sugardaddy-kapcsolatok létesítésére.