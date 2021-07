Izraelben is megkaphatják a harmadik oltást a 60 év felettiek

Naftali Bennett, Izrael miniszterelnöke bejelentette, azok a 60 év felettiek megkaphatják a harmadik, koronavírus elleni oltásukat, akiknél már legalább öt hónap telt el a második oltás óta, írja a BBC. Az országban vasárnap óta lehet igényelni a harmadik oltást, ami minden esetben Pfizer lesz.

Fotó: JACK GUEZ/AFP

A delta variáns miatt Izraelben is megugrott a fertőzések száma. Bennett a csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, szükség van a harmadik oltásra, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy az idő múlásával csökken a szervezet immunitása, és „a kiegészítő adag célja, hogy újra felépítse azt, ezáltal pedig jelentősen csökkentse a fertőzés és a súlyos megbetegedés esélyét”.

Elmondta, hogy a harmadik adagot már 2000 legyengült immunrendszerű ember megkapta, és nem tapasztaltak náluk súlyos mellékhatásokat.

Bennett arról is beszélt, hogy szerinte a világon elsőként ők adnak harmadik oltást a koronavírus ellen, vagyis lemaradt róla, hogy két héttel ezelőtt ugyanezt már Orbán Viktor is bejelentette, aki pedig arról maradt le, hogy májusban az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein is bejelentette, hogy harmadik körös oltást ajánlanak fel a kínai Sinopharm-vakcinával oltottak számára.