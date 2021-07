Szeptember 1-ig minden egészségügyi dolgozónak kötelező beoltatnia magát

A koronavírus-járvány további hullámainak megfékezése és a betegek védelme érdekében az egészségügyi dolgozóknak mostantól már kötelező a védőoltás felvétele – közölte csütörtök este a koronavirus.gov.hu, nem sokkal később pedig a Magyar Közlönyben is megjelent az erről szóló kormányrendelet.

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

A védőoltás felvétele minden még be nem oltott egészségügyi dolgozónak kötelező, beleértve az alapellátásban, a járóbeteg-szakellátásban, a kórházakban, a mentőknél, a gyógyszerellátásban, a diagnosztikában foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat, a betegszállítókat és a magán egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat is. Emellett az oltás kötelező mind az egészségügyi ellátást nyújtó szociális intézmények dolgozóinak, mind a szociális intézményekben egészségügyi ellátást nyújtó dolgozóknak, például idősotthonba bejáró orvosoknak. A még be nem oltott egészségügyi dolgozóknak legkésőbb szeptember 1-ig fel kell venniük az oltás első dózisát. Az egészségügyi szolgáltatók nem hozhatnak létre új jogviszonyt olyan egészségügyi dolgozóval, aki nem veszi fel az oltást, és meg kell szüntetni a jogviszonyt azzal az egészségügyi dolgozóval, aki megtagadja az oltás felvételét.

Azok az egészségügyi dolgozók, akik már több mint négy hónapja kapták meg a második oltásukat, már a harmadik oltást is kérhetik. (MTI)