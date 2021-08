Kiesésekkel folytatódtak az atlétikai selejtezők

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A kalapácsvetés vasárnapi selejtezőjében 73,50 méterben határozták meg a selejtező szintet, de Gyurátz Rékának csak 66,48 métert sikerült dobnia, amivel a 12. lett csoportjában, összesítésben pedig a 26. helyen végzett. Pedig a szombathelyi sportoló egyéni csúcsa 72,70 méter, idei legjobbja pedig 70,77 méter, ezért is mondhatta azt a verseny után, hogy „csalódott vagyok, sokkal jobb állapotban vagyok annál, mint amit ez az eredmény mutat”. Hozzátette, hogy van egy visszatérő technikai hibája, amit edzéseken már sikerült megoldani. Most 70 méter körüli eredménnyel lett volna elégedett. (MTI)