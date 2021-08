A Finnország egyetlen eurovíziós győzelmét megszerző Lordi énekese a fellépőruhájában ment felvenni a második oltását a lappföldi Rovaniemibe.

Tomi Petteri Putaansuu a Yle-nek elmondta, hogy már megszámlálni sem tudja, hány turnét kellett lemondaniuk a koronavírus miatt. Ugyanakkor meg volt a leállás jó oldala is, mert kiélhették a kreativitásukat, és már fel is vették a második albumukat. Utána nem sokkal ugyanezen a helyen a Mikulást is beoltották.