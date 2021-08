Csehország és Lengyelország is befogadná a fehérorosz olimpikont

Kriszcina Cimanovszkaja a tokiói Haneda reptér egyik szállodájában töltötte az éjszakát. Ügyében megmozdultak a japán menekültügy, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a világsajtó kerekei. Mark Adams a NOB szóvivője a BBC szerint azt nyilatkozta, az ENSZ menekültügyi szervezete is felvette a kapcsolatot a fehérorosz atlétával.



Cimanovszkaja korábban ebben a NOB-nak címzett videóban kért menedéket:

Hogy pontosan mi okozta az edzők és a sportoló közti feszültséget, egyelőre nem világos. Korábban instagram posztjaiban az edzői „hanyagságra” panaszkodott, ezután vitték ki akarata ellenére a reptérre, ahonnan ő nem akart haza repülni. Az is lehetséges, hogy Fehéroroszország politikájáról foglalt állást és emiatt küldték volna haza.

Erről árulkodik az is, hogy a Fehérorosz Sport Szolidaritási Alapítvány is megszólalt az ügyében. Tavaly augusztus óta létezik ugyanis egy ilyen szervezet, amely kimondottan azokkal a sportolókat karolja fel, akiket politikai nézeteik miatt börtönöztek be. Azt mondták, Cimanovszkaja most leginkább az otthon maradt családtagjait félti a retorziótól. Csehország és Lengyelország diplomáciai képviselői bejelentették, hogy készek vízumot adni a sportolónak azonnal, hogy Európába utazhasson.