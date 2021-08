Megpihent a járvány

Három hét kicsi, de folyamatos növekedés után most hétvégén nem emelkedett a regisztrált új fertőzöttek száma Magyarországon. 155 új fertőzöttet és egy áldozatot jelentettek a hétvégéről.

Ez nem volt benne a szennyvízben

Ez a stagnálás/minimális javulás olyan szempontból meglepő, hogy múlt kedden Müller Cecília országos tiszti főorvos már lényegében elkezdte felkészíteni a magyarokat a negyedik hullámra. Müller majdnem egy hete azt mondta, hogy szennyvízadatok szerint nőtt a koronavírus örökítőanyagának mennyisége mind a három budapesti mintavételi helyen, illetve négy vidéki nagyvárosban - Pécs, Miskolc, Szekszárd, Salgótarján. Említette azt is, hogy 58 esetben azonosították a koronavírus delta variánsát a magyar teszteken, ami szintén magasabb szám volt, mint a négy nappal korábban említett 20. És középtávon is azt jósolta Müller Cecília, hogy nincsenek kétségei afelől, hogy a delta variáns veszi át a vezető szerepet, és ez okozza majd a megbetegedések 80-90 százalékát Magyarországon is.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ mai, legújabb közleménye szerint Kaposváron és Tatabányán emelkedett a koronavírus koncentrációja a szennyvízben, de országos átlagban a koncentráció a múlt heti emelkedést követően megállt. Hozzáteszik azt is, hogy „ennek ellenére fokozottan ügyeljünk a biztonságra, kerüljük a zsúfolt helyeket!”

Alig megy már az első és a második oltás, de elindult a harmadik

Péntek-vasárnap mindössze 7 191-en kapták meg az első oltásukat itthon. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint a magyar felnőtt lakosság 66,5 százaléka van beoltva. Tőlünk nyugatabbra csak Liechtensteinben alacsonyabb ez a szám, a többi országban jobban állnak. A nagy számú nem beoltottaknak a delta variáns által hajtott újabb hullámban lehet majd jelentősége, ha közöttük villámgyorsan terjed majd a delta változat, és az súlyos tünetetek is okoz, az hirtelen újra megterhelheti az egészségügyet.

A mostani, még nyugalmasabb időszakban bőven lehetne még javítani az oltottsági arányon. Szlovákiába például az ingadozók megnyerésére 100 ezer eurós (36,5 millió forintos) vakcinalottó indult. 20 óra alatt 160 ezren regisztráltak, még a szlovák kormány sem számított ekkora érdeklődésre.

A magyar kormányzati kommunikáció fókusza ugyanakkor most már nem az első oltottakon, hanem már a harmadik oltáson van, amiről el lehet sütni, hogy Európában nálunk lehet először időpontot foglalni rá. (Azt a megszokott szlogent már úgy sem lehet használni, hogy az oltások magas száma miatt „Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa”, mert ez már nincs így.)

Érdemes lenne a kínai vakcinával oltott idősekre figyelni

A kormány helyett szakértők mondták ki, hogy a harmadik oltással elsősorban a kínai vakcinával oltott, de a két dózis ellenére megfelelő antitestszámmal nem rendelkező idősek védelmét kellene a lehető leghamarabb javítani. És emellett nem szabadna elfeledkezni a be nem oltottakról sem. Szakértők azt hangsúlyozzák, hogy a harmadik oltásnál először a nagy kockázatnak kitevőkre kell koncentrálni, és nem arra, hogy most boldog-boldogtalan kapjon egy még újabb dózist, aminek a gyors beadása akár hátrányos is lehet. (A harmadik oltásról a Qubit is írt nemrég.)

Izraelben az időseket oltják harmadikkal első körben

Izraelben december végén kezdődött az oltási kampány, a 9,3 millió lakosból eddig 5,8 millióan kapták meg legalább egyszer az oltásukat. Ez az ország lakosságának 62,24 százaléka, mi a teljes lakosságban 58 százalékon állunk. (Izraelben csak Pfizerrel oltanak, és - akárcsak nálunk - 12 éves kor az alsó határ.)

Sharon Alroy-Preis, az izraeli közegészségügyi hatóság vezetője a CBS-nek nyilatkozva két aggasztó adatra hívta fel a figyelmet: a delta variáns 50 százalékkal fertőzőképesebb, mint az előző, brit variáns, ami már szintén ilyen arányban volt fertőzőképesebb a koronavírus eredeti változatánál. Az új fertőzöttek fele korábban be volt oltva, az ő esetükben magasabb azoknak a száma, akiket januárig oltottak be, mint azoknál, akiket március végéig. Vagyis gyengülhet az oltások hatása idővel. Ugyanakkor a súlyos megbetegedésektől továbbra is nagy arányban véd az oltás. Izraelben az MTI tudósítása szerint azt tervezik, hogy az iskolaév kezdetéig újraoltják az elsőként, már decemberben és januárban beoltott 60 év felettieket.

Nem lesz olcsó az újabb vakcinabeszerzés

Miután az oltóanyagok használati ideje lejár, így most hiába vannak nagy tartalékok, előbb-utóbb újabb beszerzésekre lesz szükség. Az EU eddig közös beszerzésben állapodott meg a gyógyszergyártókkal, jóval alacsonyabb árat kialkudva a nagy mennyiség miatt. Az első, 2020-ban letárgyalt uniós vakcinaszállítmányok esetében még 12 euróba került egy adag Pfizer, majd ez 15,50-re drágult, a Financial Times értesülése szerint ez az új szerződésben már felmehet adagonként 19,50 euróra.

Ez minket közvetlenül nem érint, hiszen a magyar kormány már jóelőre jelezte, hogy nem vesz részt az újabb közös EU-s beszerzésben. Közvetetten viszont szinte biztosan. Mert Orbán Viktor terve az, hogy a vakcinabeszerzést saját gyártású magyar oltóanyaggal váltja ki. A hazai oltóanyaggyártás viszont jó esetben is csak 2022 végén indulhat el, addig biztosan nem állnak el a mostani készleteink. Vagyis valahogy vagy megegyezik majd a kormány az EU-val, vagy majd kisebb tételről alkudozik a nagyobb tételnél is árat emelő Pfizerrel.

Jó hír az Angliába utazóknak

Azok az európai uniós és amerikai állampolgárok is karanténkötelezettség nélkül beutazhatnak Angliába, akik nem a brit oltási kampány keretében kapták meg a koronavírus elleni oltás két dózisát - írja az MTI. A brit kormány rendelete alapján az enyhítés azokra vonatkozik, akik az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), illetve az Egyesült Államok szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) által jóváhagyott oltóanyagokban részesültek. Vagyis Sinopharmra és a Szputnyikra nem.

A sárga kategóriás országokból érkezőknek - ilyen Magyarország is - ugyanakkor indulásuk előtt, illetve az angliai érkezésük utáni második napon továbbra is el kell végeztetniük egy-egy koronavírustesztet.



Kínai szigor

Több millió embert vontak zárlat alá Kínában a delta variáns terjedése miatt. Az új fertőzöttek száma hivatalosan alacsony, de a kínai kormány járványkezelési stratégiájának kulcsa, hogy amint a vírus felüti a fejét egy-egy városban vagy tartományban, minden érintett területet azonnal lezárnak, és az ottani lakosokat koronavírus-tesztnek vetik alá.

Tiltások és lazítások

Berlinben a hatóságok betiltottak három, hétfőre tervezett, a járványkorlátozások elleni megmozdulást. Vasárnap a német fővárosban hasonló tüntetéseken csaknem 600 embert vettek őrizetbe, a rendőrök vízágyút is bevetettek. Egy 49 éves tüntető, aki az igazoltatás során lett rosszul, meghalt. A rendőrség azzal indokolta a tüntetések betiltását, hogy a védőoltások ellenzőit, a koronavírus-tagadókat és az összeesküvés-elméletek híveit és a különböző szélsőjobboldali csoportok tagjait egybegyűjtő Querdenker tiltakozásain szándékosan semmibe veszik a távolságtartásra vonatkozó, továbbra is érvényben lévő rendelkezéseket - írja az MTI. Németországban májusban számos járványügyi korlátozást enyhítettek, újra megnyithattak az éttermek és bárok. Ugyanakkor a beltéri éttermekben vagy a szállodákban csak azok tartózkodhatnak, akik teljesen be vannak oltva, vagy már átestek fertőzésen, vagy friss, negatív koronavírus-tesztjük van.

Lengyelországban rendőrök őrzik az oltópontokat, miután az utóbbi időben oltásellenesek több ilyen létesítményt is megtámadtak.

Csehországban az MTI híre szerint úgy lazítottak, hogy közben előnyöket tartottak fent a beoltottaknak. Az éjjeli klubokban és bárokban is lehet élő zene és a tánc, de csak oltottak mehetnek bulizni. Könnyebben jutnak belépőhöz a beoltottak a színházakban vagy más kulturális rendezvényeken. Már nem korlátozzák a fürdőhelyek, strandok látogatóinak számát, de a belépésnél igazolni kell az oltást, vagy friss negatív tesztet kell vinni. Ugyanez a szabály érvényes a vendéglők látogatására is.