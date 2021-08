A két arany és boldog ezüstök napja

A magyar kajakozók, Kopasz Bálint és Varga Ádám kettős győzelmet arattak 1000 méteren.

Berecz Zsombor az éremfutamot megnyerve szerezte meg az olimpiai ezüstöt a vitorlázók Finndingi versenyében.

Lőrincz Tamás olimpiai bajnok lett a kötöttfogású birkózás 77 kilós kategóriájában.

Öccse, Lőrincz Viktor szerdán küzdhet meg az aranyért 87 kilóban, miután kedden megnyerte az elődöntőt.

A Kozák Danuta-Bodonyi Dóra duó bronzérmet nyert kajak 500 méteren.

A női vízilabda-válogatott magabiztosan verte a hollandokat a negyeddöntőben, szerdán a spanyolok ellen játszanak.

Megvolt a flow

A kedd reggel egyből egy kettős magyar győzelemmel indult: Kopasz Bálint elsőként, Varga Ádám pedig másodikként ért célba a kajak férfi 1000 méteren. A világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint rögtön a rajt után nagyon belekezdett. 750-nél már egyértelműen ő volt az élen, a döntő legfiatalabbja, a 21 éves Varga Ádám pedig már a harmadik helyre jött fel. A mezőny megszorítani sem tudta Kopaszt, Varga pedig a második helyre suhant be.

A futam után Kopasz azt mondta, megtérült, amit az elmúlt 15 évben beletett az edzésekbe. Külön köszönetet mondott édesanyjának, aki egyben az edzője is. Varga Ádám elmondása szerint a hajrában csak becsukta a szemét, és kihajtotta magát, úgy érezte, hogy a többieknek elfogyott az ereje. Egyébként bőven aláírta volna előre akár a bronzérmet is.

Varga Ádám és Kopasz Bálint az 1000 méteres versenyének eredményhirdetésén Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A női kajak 500 méteren a Kozák Danuta, Bodonyi Dóra duó bronzérmet nyert, a szám másik magyar egysége, Csipes Tamara és Medveczky Erika negyedikként ért célba. Lucz Dóra hatodik helyen végzett kajak egyes 200 méteren. A szám másik magyar indulója, Kárász Anna a B döntőben hetedikként zárva összesítésben 16. lett. A férfi kenu 1000 méteren Adolf Balázs és Fejes Dániel egysége összesítésben a 11. lett, miután a B döntőben a 3. helyen futottak be.

A legboldogabb ezüstérmes

Az egész olimpián talán a finndingiben vitorlázó Berecz Zsombor küzdött a legtöbbet az éremért. Összesen 10 futamot nyomott le az alapszakaszban, hogy összesítésben másodikként érkezhessen a keddi éremfutamra. Az összesítést 9 ponttal vezető Giles Scott kedd reggel meglepően rosszul indult, átcsúszott (vagy csak úgy érezte, hogy átcsúszott) a vonalon, ezért újra kellett rajtolnia, így teljesen nyitottá vált a verseny. Berecz eközben fokozatosan a mezőny élére tört, az utolsó bóját már ő kerülte meg először, és végül a futamot is megnyerte. Azonban mivel a britnek annyira azért sikerült meghúznia a hajrát, hogy legalább a negyedik helyet elcsípje, így Berecz a futamgyőzelme ellenére is is csak ezüstérmes lett, Scott pedig meg tudta védeni a bajnoki címét.

Az ezüstérmes Berecz Zsombor a vitorlázók Finndingi versenyének éremfutama után Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A futam után Berecz azt mondta, még nem láttak nála boldogabb ezüstérmest, úgy érzi, mindent megtett, onnantól kezdve a többieken múlt, hol érnek be. Majd Scottról megjegyezte: „Örülök az ő sikerének is, megérdemelte, az utóbbi két évben egy elég komoly mélypontból kellett kijönnie. Lehet furán hangzik, de ő okozta most az olimpia meglepetését. Sem a világbajnokságon, sem az Európa-bajnokságon nem tudott villantani az utóbb időszakban, az olimpián azonban jó sebességgel tudott versenyezni, és nem mellékesen kiváló vitorlázó.”

Családi csomagolás

A kedd a birkózószőnyegen egyértelműen a Lőrincz fivérek napja volt. Előbb a fiatalabb Lőrincz Viktornak sikerült bejutnia a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájának döntőjébe, miután 9-2-re legyőzte a kétszeres Afrika-bajnok egyiptomi Mohamed Metwallyt. A szerdai döntőben az ukrán Zsan Belenyukkal gyürkőzik.

Majd bátyja, a 34 éves Lőrincz Tamás pedig a 77 kilósok döntőjében higgadt, taktikus küzdelemmel győzte le a kirgiz Akzsol Mahmudovot. Pedig az első menetben még a kirgiz kapott pontot, de a másodikban Lőrincznek sikerült kitolnia, majd kapott még egy pontot az aktivitásáért, így a 2-1-es győzelemmel megszerezte az olimpiai aranyérmét. A meccse után azt mondta, hogy a kirgiz ellenfele szerinte lélekben kicsit feladta a második menetben, legalábbis ő ezt mondogatta, ezzel nyugtatta magát. A győzelmet egyébként öccsének köszönte meg, aki a riói kudarc után rávette a folytatásra.

Lőrincz Tamás a kirgiz Akzhol Makhmudov ellen védekezik az olimpiai döntőben Fotó: JACK GUEZ/AFP

A birkózok között hajnalban a 97 kilós Szőke Alex is nagy meglepetést okozott, amikor tíz másodperccel a vége előtt egy látványos akcióval sikerült megnyernie a vigaszágas mérkőzését a grúz/georgiai Giorgij Melia ellen. Azonban a bronzmecsre már elfogyott Szőke lendülete, az összecsapásnak már az első menetben vége lett, miután lengyel Tadeusz Michalik sorozatban háromszor is átpörgette a 21 éves magyar birkózót. Mivel a lengyel arra is kapott két pontot, hogy a magyart megintették szabálytalan védekezés miatt, a meccs technikai tusgyőzelmmel véget is ért. Sike András szövetségi kapitány még kikérte a videóbírót, de az ítéleten nem változtatott, így 10-0 lett a végeredmény.

Összeszedték magukat

Bár ijesztő volt, hogy a magyar női vízilabda-válogatott mennyire simán kapott ki vasárnap a kínaiaktól az utolsó csoportkörben, de a hollandok elleni negyeddöntőre nagyon is összekapták magukat. Ha szoros eredménnyel is, de minden negyedet megnyertek. A magyar eredményben nagy érdemei voltak a kaput védő Magyari Aldának, aki remélhetőleg nem sérült meg nagyon, amikor az utolsó percekben egy védésnél keményen beleütötte a kezét a kapufába. A végére a hollandok szétesni látszottak, az utolsó percre a kapusukat is lecserélték egy mezőnyjátékosra, de ez sem volt elég. A magyar válogatott 14-11-re győzni tudott. A csapat a szerdai elődöntőben Spanyolország ellen játszik, akik kedden a kínaiakat verték meg 11-7-re.

Simone Biles mégis versenyzett

Simone Biles Fotó: GRIGORY SYSOEV/Sputnik via AFP

A mentális egészségére hivatkozva több számban is visszalépő amerikai tornász kedden gerendán mégis versenybe szállt. Gyakorlatával Simone Biles bronzérmet szerzett, a kínai Cseng Guangé lett az arany, a szintén kínai Tang Csizsingé az ezüst. Az amerikai egyéni gerenda gyakorlata nem volt hibátlan, egyszer egy pillanatra ismét megremegett, de ennek ellenére magabiztosan befejezte a gyakorlatát, amiért hatalmas tapsot kapott a tornacsarnokban. Biles széles mosollyal ért földet, gyakorlatáért 14 pontot kapott.



A görög szinkronúszókat kiütötte a Covid, megvan a harmadik doppingoló

Kedden kiderült, hogy pozitív koronavírustesztek miatt a görög szinkronúszók visszaléptek az olimpia folytatásától, mivel négy versenyzőjük is megfertőződött. Kenyai és nigériai rövidtávfutók után egy grúz súlylökő is lebukott doppinggal, így nem versenyezhet tovább. Benik Abramjan szervezetében tiltott szteroidokat találtak.

A jamaikai Elaine Thompson-Herah a riói olimpia után Tokióban is véghezvitte a bravúrt, ismét duplázott: a 100 méter után 200 méter síkfutásban is nyert. Thompson-Herah mögött a namíbiai Christine Mboma végzett a második helyen, 21.81-es u20-as világrekorddal. A hiperandrogün Mboma alapvetően négyszázas, de a tesztoszteronszintje magasabb annál, hogy azon a távon versenyezhessen, ezért indult honfitársával, az ugyanilyen kórképű Beatrice Masilingivel kétszáz méteren.

A férfi 400 méteres gátfutást óriási világrekorddal, saját csúcsát közel egy másodpercet megjavítva nyerte a norvég Karsten Warholm. A korábbi rekordon belül futott a második helyezett amerikai Rai Benjamin is.