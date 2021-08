Az eddigi legjobb magyar nap Tokióban

Jó reggelt! A hét végéig marad ez a kellemes meleg.

ÚJABB ÉRMEK

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Kovács Tamás/MTI/MTVA

Már most egyértelmű, hogy ez a kedd az eddigi legjobb napja a magyar sportolóknak az olimpián, és még messze a vége.

Kopasz Bálint megnyerte a férfi kajakosok 1000 méteres versenyét. Az arany mellé lett egy ezüstünk is, a 21 éves Varga Ádám második lett.

A női kajak kettesek 500 méterén bronzot szerzett a Kozák-Bodonyi páros, ugyanitt a Csipes-Medveczky páros negyedik lett. Ez volt egyébként Kozák Danuta hetedik olimpiai érme.

A további, magyar szempontból nagyon ígéretes program, amit itt közvetítünk:

Lőrincz Tamás valamikor dél körül birkózik a 77 kilós kötöttfogásúak döntőjében egy kirgiz ellenféllel.

Testvére, Lőrincz Viktor a 87 kilósoknál már az elődöntőben van.

Szőke Alex a bronzért birkózhat a 97 kilósoknál.

Kedden délelőtt rendezik a finndingisek utolsó futamait. A magyar vitorlázó Berecz Zsombor éremre esélyes, már csak az a kérdés, hogy az milyen színű lehet. A bronz vagy az ezüst tűnik reálisnak.

11:20-kor a női vízilabdások csapnak össze a hollandokkal a negyeddöntőben.

Jó hír, hogy rendeződni látszik a majdnem elrabolt belarusz futó, Kriszcina Cimanovszkaja sorsa. Már a tokiói lengyel követségen van, férje pedig Ukrajnába menekült.

Az olimpiai játékok történelme során mindig voltak, akik egy jobb élet reményében inkább haza se tértek az olimpiáról. Volt, aki az életéért futott, más azért keresett új hazát, hogy jobb körülmények között edzhessen.

COVID-21

Bedros beoltja Müllert Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Három hét kicsi, de folyamatos növekedés után most hétvégén nem emelkedett a regisztrált új fertőzöttek száma Magyarországon. 155 új fertőzöttet és egy áldozatot jelentettek a hétvégéről.

Az oltási program csigalassan csordogál, viszont megkezdődött a harmadik dózisok beadása. Müller Cecília helyett szakértők írták le, hogy a kínai vakcinát kapott, de antitest védelem nélkül maradt időseknek mindenképpen szükségük lesz erre a harmadik oltásra. Az szerintük másodlagos, hogy most boldog-boldogtalan kapjon harmadik oltást, sőt, akár hátrányos is lehet, mert az emberek bele fognak fáradni az oltásokba, amikre később még szükség lehet.

Máshol:

EGY BÁTOR OLTAKOZÓ

Fotó: JOUNI PORSANGER/AFP

A Finnország egyetlen eurovíziós győzelmét megszerző Lordi énekese a fellépőruhájában ment felvenni a második oltását a lappföldi Rovaniemibe.

KORMÁNYZATI VÉLEMÉNYROVAT

A megyei lapok címlapja 2019 karácsonyán Fotó: 444.hu

Az idei év nagy jogalkotási újítása, hogy a kormány véleményrovatot alapított a Magyar Közlönyben, és az utóbbi időben sorra jelennek meg a jogszabályok között kormányhatározatnak álcázott pártközlemények.

A hétfőn este megjelent számban a miniszterelnök az Európai Bizottság 2021. évi jogállamisági jelentését ítéli el több pontban. A legszórakoztatóbb szakasza az, amiben rögzítik, hogy nálunk szigorúan üldözik a korrupciót, virágzik a médiapluralizmus és a civil szféra miatt is kár aggódni. Egy példa:

„A Kormány rögzíti, hogy az Európai Bizottság értékelésével ellentétben Magyarországon valódi pluralizmus érvényesül a médiában. A baloldali és liberális médiacsatornák által nagymértékben uralt nyugat-európai médiakörnyezettel ellentétben a magyar viszonyok kiegyensúlyozottabbak, mivel minden politikai nézet és irányzat eljuthat a nyilvánossághoz.”

További furcsa hírek Magyarországról:

OLCSÓ JÁTÉK

A kormány emojis plakátjaira ráuntak előtt új lehetőségeket nyitott meg olvasónk, Balázs, aki elkészítette a plakátgeneráló alkalmazást. Itt mindenki a saját ötleteinek/kényszerképzeteinek megfelelően kiválaszthatja, hogy milyen emoji mellé milyen szöveget ír a kormány stílusában. Az alkalmazás itt érhető el.

DRÁGULÁS

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén 2019. november 18-án. Fotó: botost/444.hu

Ha esetleg nem tűnt volna fel, egyre nagyobb tempóban ér egyre kevesebbet a pénzünk. A KSH friss inflációs jelentése szerint.

Az ipari termelői árak összességében 1,0 százalékkal nőttek.

A belföldi értékesítés árakon belül a 63 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 13,3, a 31 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 20,4 százalékos volt a drágulás éves üteme júniusban. A belföldi áremelkedést a kőolajfeldolgozás és a vegyipar termelői árainak 42,3, illetve 37,1 százalékos emelkedése húzta

A tartós fogyasztási cikkek gyártói 3,1 százalékos áremelést értek el, a beruházási javak 2,3 százalékkal drágultak tavaly júniushoz mérve, az energia termelő ágazatok 12,8, a további felhasználásra termelő alapanyag-, félkésztermék- és részegységgyártók 12,2 százalékkal emelték a termelői áraikat.

Az infláció az egyik központi kérdése annak a vitának is, ami egyre inkább a nyilvánosság előtt zajlik Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György jegybankelnök közt. Hétfőn Varga pénzügyminiszter arra a Matolcsy-felvetésre, miszerint a feltüzelt gazdaság, a magas adósságszint és a jövőre várható magas hiány miatt módosítani kellene a költségvetést, ezt reagálta:

„A költségvetés marad így, ahogy van. Vicces lenne, ha a parlament által június 15-én elfogadott törvényt már júliusban módosítanánk, ami ráadásul még életbe sem lépett, mivel még 2021 van, nem 2022.”

KALANDOZÓ MAGYAR

Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN/AFP

Egyéves, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést, és ugyanekkora időre szóló stadionból kitiltást kapott az a magyar férfi Münchenben, akinek a szabadon engedését maga Szijjártó külügyminiszter jelentette be videóüzenetben múlt pénteken. Mellékbüntetésként 1000 eurót is be kell fizetnie egy nonprofit szervezetnek.

A férfi azért maradt ennyi ideig német fogdában, mert őt gyanúsították a legsúlyosabb bűncselekményekkel, konkrétan garázdasággal és hivatalos személy elleni erőszakkal. Vagyis azzal, hogy palackkal dobott meg egy rendőrt az Allainz Arenában. Ehhez képest eltörpült az a szabálysértés, hogy füvet is találtak nála.

Máshol: