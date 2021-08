Maszkellenes műsorral jelentkezik Budapestről, Orbán mégis boldogan fogadja

Tucker Carlson esténként több millió nézőnek sugall oltásszkeptikus üzeneteket.

Orbán Viktor szerint az oltások ellen kampányolni bűn.

Mi sem természetesebb, mint hogy egymásra találnak.

Carlson első budapesti műsorában rögtön a maszkviselés ellen beszélt.

Hétfő délután Orbán Viktor vidám közös képet posztolt Tucker Carlsonnal, az amerikai Fox News legnépszerűbb műsorvezetőjével, aki Budapesten tölti a hetet. A héten minden nap innen jelentkezik be a Tucker Carlson Tonightba, Amerika legnézettebb esti műsorába, szombaton pedig Esztergomban tart előadást a Mathias Corvinus kollégium fesztiválján.

Tucker Carlson 2021-re az amerikai jobboldali média legfontosabb figurája lett, műsorát esténként négymillió ember nézi a tévéhez szegezve. Az alapján, amit estéről estére elmond bevándorlókról, genderről, liberálisokról és baloldalról, egészen egy húron pendül Orbán Viktorral és a magyar kormánymédiával. Ha csak idáig nézzük, az egymásra találás szinte magától értetődő, és logikus folytatása az elmúlt évek jobboldali sztárlátogatásainak (Steve Bannon, Milo Yiannopoulos és a többiek).

Családi kapcsolat

Tucker Carlson és az Orbán-kormány jó viszonyában az ideológiai rokonságon felül az is szerepet játszhat, hogy a műsorvezető édesapja a magyar kormány fizetett lobbistája volt Washingtonban.

Richard Carlson regényes figura, aki volt tévés, tényfeltáró újságíró, bankár, diplomata, nagykövet a Seychelles-szigeteken és politikai lobbista. Utóbbi bizniszt a Policy Impact Stategic Communications nevű lobbicég igazgatójaként űzi. A magyar kormány 2018 őszén egyszerre három washingtoni lobbicéggel kötött szerződést. Az akció oka az volt, hogy a demokraták akkor szerezték meg a többséget a Képviselőházban, ami több szempontból is fejtörést okozott a republikánusok és Trump felé orientálódó Orbán-kormánynak. A három, emiatt felbérelt cég közül Tucker Carlson apjáé a Kongresszusban lobbizott a magyar kormány érdekében.

Maszkellenes blokk Budapestről

Van viszont legalább egy téma, amiben Tucker Carlson feltűnően mást képvisel, mint a magyar kormány. Éppen abban a kérdésben, ami idén hónapokon át a magyar kommunikációs gépezet figyelmének középpontjában állt.

Hétfő esti, Budapestről sugárzott műsorának egyik főcíme az volt, „a demokraták megnehezítenék a beoltatlanok életét”. Monológja után pedig hevesen egyetértő interjú következett a maszkviselés ellen felszólaló Jeffrey Andersonnal.

„Tényleg olyan kis ár, hogy maszkot kell viselnünk?” - vezette fel az interjút Carlson, mire vendége elmondta, valójában óriási árat fizet a társadalom. A maszkok kényelmetlenek és nem higiénikusak, ellehetetlenítik az emberi kommunikációt. Nyugaton azért nem fedjük el az arcunkat, mert tudjuk, hogy mindannyian egyének vagyunk, az ország pedig, ami elfelejti az arcok fontosságát, az alapvető jogok fontosságát is elfelejti - mondja a vendég, aki szerint a maszkokban arctalan rohamosztagosokká válunk.

„Annyira igaza van! Legszívesebben felírnám ezeket a gondolatokat a hűtőszekrényemre”, lelkendezik Tucker Carlson, majd felteszi a kérdést:

„A ragaszkodásuk ahhoz, hogy maszkot hordjunk, elárulja, hogy valójában mit gondolnak rólunk?”

Hogy a kérdésben kire vonatkozik az „ők”, akik arctalanná akarnak tenni minket a maszkviseléssel? Talán az amerikai egészségügyi hatóságra, talán az egész kormányra, de leginkább „rájuk”. Vannak „ők”, akik a legkülönfélébb módokon fenyegetik a nézőket, és ezt Tucker Carlson minden este újabb formában meséli el.



Nem is úgy érti

A hétfő esti adás persze még bőven a visszafogottabbak közé tartozik. Hogy Tucker Carlson, pontosabban az általa alakított figura szkeptikus a járványügyi intézkedésekkel szemben, legyen az oltás, maszk vagy társadalmi távolságtartás, az a legenyhébb kifejezés.

Az utóbbi hónapokban előfordult, hogy az oltásokat a sterilizációval emlegette egy sorban, hatásosságukat rendszeresen kérdőjelezi meg (és nem a Sinopharmét), és volt, hogy csak új megjegyezte a műsorában: a Covid-19 Anthony Fauci műve.

Azt ugyanakkor nehéz megfogni, hogy egészen pontosan mit állít. És ez nem is véletlen, hanem a módszerének lényege. Sokszor csak sejteti, amit üzenni akar, utalgat, vagy „csak kérdez”.

Egy ellene indított perben a Fox ügyvédei egyenesen azzal védték meg, hogy Carlson nem konkrét tényeket mond, hanem

„nem szó szerint értendő kommentárt”, ami tele van túlzásokkal.

A bíróság elfogadta az érvelést.

Amerika legnézettebb esti műsorának vezetője tehát gyakorlatilag tetszőlegesen beszél a levegőbe, és leginkább egy hangulatot ad át nézőinek. Ha pedig valaki belső következetlenségekkel, vagy ténybeli tévedésekkel szembesíti, akkor bármikor mondhatja: ez az egészet nem kell szó szerint venni.

Ő maga lehet, hogy nem is gondolja komolyan, több millió nézője közül viszont valószínűleg nem mindenki veszi fel a posztmodern szemüveget, mielőtt esténként leül megnézni a műsorát. Így sokan hajlamosak lehetnek névértéken venni az ott látottakat, az ilyen nézők pedig biztosan nem bíznak jobbak az oltásokban ezután.

Az oltások ellen beszélni bűn

A magyar kormány idén hónapokon át tartó kampányt épített fel arra, hogy a szerintük oltásellenes az ellenzék. Ezt arra alapozták, hogy magyar ellenzéki politikusok azt képviselték, csak az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákat használjunk. Tévéműsorok, parlamenti felszólalások, Facebook-posztok tömegei szóltak arról, hogy az ellenzék emberek haláláért felelős. (A leginkább oltásellenes pártra, a Mi Hazánkra ez az üzenet nem vonatkozott.)

Orbán Viktor így fogalmazott:

„Az oltásellenes kampány – elnézést, hogy nagypénteken használok ilyen erős kifejezést – az bűn. Mert akit lebeszélnek arról, hogy felvegye az oltást, az meghalhat. És meg is halnak olyanok, akik hallgatnak a baloldalra. És ezért valakinek a lelkiismeretével el kell számolnia. Én arra kérek mindenkit, ha nem akar oltást – amit megérthetünk, mert nem gondolkodik mindenki ugyanúgy a világról –, mi ezt tiszteletben tartjuk. Ne lépje át azt a határvonalat, hogy másokat is meg akar arról győzni, hogy ő se oltassa be magát.”