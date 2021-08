Elődöntőben a magyar férfi vízilabda-válogatott

Varga Dénes ünnepel Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Legyőzte a horvátokat a magyar férfi vízilabda-válogatott a tokiói olimpiai torna negyeddöntőjében, és ezzel bejutott a legjobb négy közé.

Az első negyedet a horvátok nyerték 3:2-re, a másodikban azonban feljavuló magyar játékkal fordított a magyar csapat. 7:5 volt a szünetben, az első hét találatunkból négyet a hatalmasat játszó Manhercz Krisztián szerzett.

A harmadik negyedben ismét mi voltunk a jobbak, annak ellenére is, hogy a bírók egészen bizarr döntésekkel segítették a horvátokat. Kaptak egy kettős emberelőnyt is, valamint videózás után egy olyan gólt is megadtak nekik, amiben a labda szemmel láthatóan nem volt a kapuban. A magyarokat azonban ez sem zavarta össze, és a negyed végére növelni is tudták az előnyüket.

Az utolsó játékrészben a horvátok próbáltak gyorsítani a játékon, de ez is kevésnek bizonyult. 15:11 lett a vége, Manhercz végül hét góllal zárt, és Nagy Viktor is remekül védett.

A döntőbe jutásért pénteken azokkal a görögökkel játszunk, akiktől az első csoportmeccsen egy nagyon szoros mérkőzésen 10:9-re kikaptunk, és akik szerdán magabiztosan, 10:4-re verték Montenegrót.