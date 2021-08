Kiszállt a maffiából, miután a szeme láttára gyilkoltak meg egy prostitúcióra kényszerített nőt

Egészen brutális kegyetlenségről számolt be a Deutsche Welle riporterének egy férfi, akit csak Davidként mutatnak be és aki tagja volt az Olaszországban működő nigériai maffiának. Nem elég, hogy az országba menekültként érkező nőket ez a csoport elrabolja és prostitúcióra kényszeríti, meg is ölik azt, aki nem működik együtt velük. Ezek a nők illegális bevándorlóként tartózkodnak Európában, nyoma sincs annak, hogy itt vannak, senki nem keresi őket. A német csatorna egy olyan lánnyal is beszélt, akinek sikerült megszöknie a maffia elől. Azt mondja, ő nem erről az európai életről álmodott.

Ez az anyag a Deutsche Welle és a 444 együttműködésében készült.