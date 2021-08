Megérkezett Varsóba Kriszcina Cimanouszkaja repülőgépe

Kriszcina Cimanouszkaja japán idő szerint reggel érkezett a tokiói Narita reptérre (nem a Hanedára, ahova a fehérorosz csapata akarata ellenére elvitte vasárnap). Mindenki arra számított, hogy a Varsóba tartó LOT géppel utazik majd, de a helyszínről tudósító hírügynökségek a kapuig kísérték a 24 éves sportolót, így kiderült, hogy nem a LOT, hanem az Austrian Airlines Bécsbe tartó járatára szállt fel.

A Bécsben landolt repülőgépből egy VIP-furgon és két rendőrautó vitte el, majd a piros maszkban lévő nőt Magnus Brunner államtitkár köszöntötte a repülőtéren. A miniszter azt mondta, futólag beszélgettek, és Cimanouszkaja a körülményekhez képest jól van, de aggódik a családja miatt, fáradt, és természetesen feszült az elmúlt napokban történtek után, illetve izgul, hogy most hogyan fognak haladni a dolgok.

Cimanouszkaja és Magnus Brunner találkozója a bécsi Schwechat repülőtéren. Fotó: Florian Schroetter/AFP

Cimanouszkaja nem sokkal később felszállt a lengyel LOT légitársaság járatára, ami 8:11-kor meg is érkezett Varsóba.

Cimanouszkaja kedden az AP-vel közölte: a héten Tokióból Varsóba utazik, miután Lengyelország humanitárius vízumot adott neki. Egy Tokióban élő fehérorosz ismerőse a Reutersnek azt mondta, csak biztonsági okokból változtattak a járaton.

Cimanouszkaja gépe megérkezik Varsóba Fotó: Wojtek Radwanski/AFP

A fokozott elővigyázatosságra azért is szükség lehet, mert kedden felakasztva találtak rá Kijevben egy fehérorosz aktivistára, aki segített Ukrajnába szökni azoknak, akiket Aljakszandr Lukasenka rezsimje üldöz. Cimanouszkaja férje is Ukrajnába menekült.

A sportoló bűne az volt, hogy az Instagramon kritizálta a csapat vezetőit, mert nem tudták, hogy a 4×400 méteres női váltó tervezett résztvevői közül egyesek nem léphetnek pályára, így az utolsó pillanatban őt is benevezték erre a számra, amit életében egyszer sem gyakorolt. Bár még csak nem is a rezsimet bírálta, a fehérorosz diktatúrának ennyi is elég volt, hogy azonnal közellenségnek kiáltsák ki. Kiszivárgott egy hangfelvétel is, ami szerint az edzői azzal fenyegették meg, hogy ha nem hajlandó csendben hazautazni, egyszer csak öngyilkos lesz. (Moscow Times)