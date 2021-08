Nem film, hanem egy egész sorozat készül az Aranybulláról

Egy sima film helyett egy egész tévésorozat készül az Aranybulláról, aminek Rákay Philip a producere, írja a hvg.hu.

Korábban arról volt szó, hogy Rákay Philip írja meg a film forgatókönyvét, aminek a fejlesztésére nyert is 4 millió forintot adtak, most azonban a Nemzeti Filmintézet közlése szerint most 600 millió forinttal tolják meg a sorozat elkészítését, amit Kriskó László fog megrendezni.

A sorozatnak az Aranybulla évfordulójára 2022 áprilisára kell elkészülnie. A forgatókönyvét Kis-Szabó Márk és Trux Béla jegyzi, a producerek között van még Rákay Philipen kívül Hábermann Jenő, Csincsi Zoltán és a rendező, Kriskó László.