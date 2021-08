Arany és két ezüst Tokióban

Tótka Sándor olimpiai bajnok kajak 200 méteren, Csipes Tamara ezüstérmes 500-on.



Rasovszky Kristóf is második lett nyílt vízi úszásban.

Egymás után a negyedik olimpián is az elődöntőben bukott el a magyar női vízilabda-válogatott



Női üttusázóink közepesen kezdtek, a férfiak annál gyengébben.

Kajak és kenu

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/MTI Fotószerkesztõség/Kovács Tamás/MTI/MTVA

Tótka Sándor olimpiai bajnok kajak 200 méteren. Az UTE 27 éves, gyomaendrődi versenyzője, Tótka nagyon jól kapta el a rajtot, és a végén be tudta rúgni a hajóját. Nem hirdettek azonnal végeredményt, hosszú várakozás után írták ki az eredményt: Tótka 45 századdal előzte meg az olasz Rizzát, harmadik a brit Heath, Csizmadia Kolos a 4. helyen ért be. Tótka elsírta magát a hivatalos eredmény látva.

A női 500 méteres olimpiai kajakdöntőnek két magyar résztvevője volt: Kozák Danuta, aki Londonban és Rióban is megnyerte ezt a számot, valamint a Rióban négyesben olimpai bajnok Csipes Tamara. Már a döntő elején az az új-zélandi Lisa Carrington állt az élre, aki verhetetlennek tűnik Tokióban. A második 250-en Csipes elkezdett feljönni Carringtonra, meg is közelítette, de nem tudta befogni, így ezüstérmes lett. Az ötszörös olimpia bajnok, hétszeres olimpia érmes Kozák is harcolt a dobogóért, de 4. lett végül.

Éppen csak lecsúszott a Nádas-Kopasz páros a dobogóról a férfi kajak kettesek 1000 méteres versenyében. Ausztrália-Németország-Csehország lett a végső sorrend, a magyaroknak 0,4 másodperc hiányzott a bronzéremhez. Kopasz Bálint így egy éremmel, az egyéniben szerzett arannyal térhet haza Tokióból.

Nyílt víz

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Végig az élbolyban haladva, nagyot úszva második lett az olimpia nyílt vízi úszásában Rasovszky Kristóf. Végig az élbollyal úszott, és a hajrára is maradt ereje.

A verseny végén Rasovszky az M4-nek azt nyilatkozta, hogy nem ilyen versenyre számított előzetesen, de a németek nagyon belekezdtek. A második körben minden mindegy alapon elkezdett felzárkózni, aztán próbált úgy tartalékolni, hogy legyen ereje a végére, keveset úszott a legelején, türelemre is intették, hogy várjon az utolsó körig.

A hajráról azt mondta, hogy a németet nem volt esélye megfogni, de az olasz is talált még egy sebességet, ami neki viszont nem volt meg. Ezért elkezdett egy kicsit kacsázni előtte, aztán a legvégére az olasz is elfogyott.

Megint bronzmeccs

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Egymás után a negyedik olimpián is az elődöntőben bukott el a magyar női vízilabda-válogatott. A magyar idő szerint csütörtök kora délután játszott meccsen a spanyolok 8:6-ra verték a mérkőzés elején nagyon gyengén játszó magyar csapatot.

Az utolsó negyed előtt már 8:4-re vezettek a spanyolok, csoda kellett volna a magyar győzelemhez. A negyedik negyedben azonban csak a feladat egyik felét sikerült megoldani. A spanyolok egyetlen gólt sem szereztek, a magyarok pedig a negyed elején dobtak két gólt, még kettőt viszont már nem tudtak szerezni. 8:6-ra kaptunk ki, a döntő álma a meccs elején ment el.

A vereségnek köszönhetően az oroszokkal játszunk bronzmeccset szombaton 6:40-kor. A magyar női válogatott az előző három olimpián negyedik lett, jó lenne most egy érmet szerezni. A csoportmeccsek során már volt egy magyar-orosz, az 10:10 lett. Most nem lehet döntetlen.

Öt tusa

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Csütörtökön a körvívással megkezdődött az öttusa Tokióban

A nőknél Gulyás Michelle és Kovács Sarolta a 6. helyen, a bő élcsoportban zárt.

A férfiaknál Marosi Ádám 10., Kasza Róbert csak a 27.

És az egyebek