Cimanouszkaja Lengyelországban folytatná a karrierjét

A fehérorosz Kriszcina Cimanouszkaja miután szerdán megérkezett Varsóba, a csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, itt már biztonságban érzi magát. Közben már a férje is úton van autóval Lengyelország felé Ukrajnából, és várhatóan estére megérkezik. „Remélem, hogy itt tudok maradni, folytathatom a karrierem és a férjem is talál itt munkát” -mondta a 24 éves sportoló, hétfőn kapta meg Lengyelországtól a humanitárius vízumot. Hétfőn lengyel politikai vezetők már jelezték, hogy folytathatja náluk a futást.

Ugyanakkor a Fehéroroszországban maradt szülei miatt aggódik. „Főleg azért, mert az apán beteg, szívproblémái vannak, és az utóbbi napokban romlott az állapota” -mondta. Elmesélte, hogy amikor a múlt héten a reptérre vitték, felhívta a nagyanyja, és arra figyelmeztette, hogy ne menjen haza, mert nem biztonságos.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Beszélt arról is, mennyire meglepte, hogy az ügyből politikai botrány lett, miközben ő azt hitte, csak a sportról van szó. „Mindig távoltartottam magam a politikától, sosem írtam alá egy nyílt levelet sem, nem jártam tüntetésekre, sosem mondtam rosszat a fehérorosz kormányról. Sportoló vagyok, és nem értettem a politika világát. Próbálok semmi mással sem foglalkozni a sporton kívül, és mindent megteszek, hogy a politika ne vonja el a figyelmemet” - nyilatkozta a Reutersnek.

Most azt mondta, segíteni akar azoknak az embereknek, akik hozzá hasonló helyzetbe kerültek, és el akarják hagyni Fehéroroszországot.

Cimanouszkaját vasárnap a fehérorosz olimpiai csapat vezetői akarata ellenére fel akarták tenni egy Minszkbe induló járatra, ő azonban japán rendőri segítséggel diplomáciai menedéket kért a tokiói lengyel nagykövetségen.

A sportoló bűne az volt, hogy az Instagramon kritizálta a csapat vezetőit, mert nem tudták, hogy a 4×400 méteres női váltó tervezett résztvevői közül egyesek nem léphetnek pályára, így az utolsó pillanatban őt is benevezték erre a számra, amit életében egyszer sem gyakorolt. Bár még csak nem is a rezsimet bírálta, a fehérorosz diktatúrának ennyi is elég volt, hogy azonnal közellenségnek kiáltsák ki. Kiszivárgott egy hangfelvétel is, ami szerint az edzői azzal fenyegették meg, hogy ha nem hajlandó csendben hazautazni, egyszer csak öngyilkos lesz.

A futónő eredeti bejelentések szerint Tokióból közvetlenül Varsóba repült volna szerda reggel a LOT lengyel állami társaság járatával, az utolsó pillanatban azonban változtatott tervein, és a bécsi gépre szállt fel. (ORF/Spiegel/Reuters)