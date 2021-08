Háború Norvégiával

Jó reggelt! Ma esni fog, és 25 foknál nem nagyon lesz melegebb.

ÚJABB ÉRMEK, ÚJABB ARANY

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Magyar idő szerint szerda éjjel több érmet is szereztek a magyar sportolók a tokiói olimpián

Csütörtökön megkezdik küzdelmeiket a női és férfi öttusázók, 12:50-kor pedig a magyar női vízilabda-válogatott játszik a döntőbe jutásért a spanyolokkal. Minden csütörtöki olimpiai eseményt itt közvetítünk.

Jó hír az olimpiáról, hogy megérkezett Varsóba Kriszcina Cimanouszkaja. Az elrabolni próbált belarusz atléta előbb Tokióból Bécsbe repült, majd ott szállt át a Lengyelországba tartó járatra.

MÉG EGY MAGYAR-NORVÉG

Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Szerdán jól játszott, de mégis kikapott a világ legjobbjainak számító norvégoktól a magyar nőikézilabda-válogatott. De volt még egy meccs a skandináv országgal, csak ezt a politika vívta.

Szintén szerdán derült ki, hogy Magyarország nem kapja meg azt a 77 milliárd forintot, amivel eddig a a Norvég Alap támogatott magyar civil szervezeteket. A norvégok szerint a donorországok mind a 15 támogatott országban elvárják, hogy a civil támogatások lebonyolítója a kormánytól és az államtól független legyen. Ezt az elvárást Magyarország elfogadta, majd mégsem fogadta el a legjobbnak ítélt pályázatot.

Az elveszett támogatás hírére a magyar kormány a szokásos elképesztő hangvételű közleménnyel reagált:

„Hét pályázóból Magyarország a Soros György által támogatott Ökotárson kívül bárkit hajlandó volt elfogadni, Norvégia viszont ragaszkodott a Soros-szervezethez és olyan nemzetközileg is elismert pályázókat zárt ki, mint például a Magyar Vöröskereszt. Norvégia ezzel megsérti az EGT tagságból származó kötelezettségeit, ezért a kormány jogi lépéseket fog tenni. A kormány az ezzel kapcsolatos feladatokról nyilvános határozatot fogadott el. Magyarország rögzíti, hogy Norvégia a magyar piaci hozzáférésért 77 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak.”

A norvég kormány a múlt héten jelezte, hogy keresik a megoldást arra, hogy valamilyen formában mégis támogassák a magyar civil szervezeteket, mert szerintük nagy szükségük van a magyaroknak erre a pénzre.

Közben Karácsony Gergely azt ígérte, főpolgármesterként mindent megtesz azért, hogy „az elveszett összeg legalább egy részét megmentsük Magyarország számára. Kollégáim intenzív tárgyalást folytatnak a norvég partnerekkel arról, hogy a támogatást közvetlenül az önkormányzatok és a civil szervezetek kaphassák”. A kormány ezt nyilván szeretné elkerülni, a Fudan-ügy után nem engedhetnek meg még egy kis külpolitikai győzelmet Karácsonynak.

KIT OLTSUNK BE?

Sinovac vakcinával oltanak be egy ápolónőt Bangkokban Fotó: VACHIRA VACHIRA/NurPhoto via AFP

2021 nyarán a nyugati világban szinte már csak az nincs beoltva covid ellen, aki nem akarja, hogy beoltsák. Sok helyen már a harmadik dózisokat kezdik beadni. Van ugyanakkor a világnak olyan országa, ahol szó szerint csak néhány ember kapott oltást.

Az Egészségügyi Világszervezet ezért most moratóriumot sürget a koronavírus elleni oltóanyagok harmadik oltására, azt kérve, függesszék fel ezek beadását szeptember végéig, és ezzel segítsék, hogy minden ország lakosságának legalább 10 százaléka be legyen oltva. A WHO a világ leggazdagabb országaitól azt kéri, kezeljék a globális oltási arányok drámai különbségeit.

ÁLLAMI BELSŐÉPÍTÉSZET

Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Orbán Viktor egy szerda esti kormányhatározattal elrendelte, hogy távolítsák el a közintézményekből a 11 éve ott lógó Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát. A parlement nem sokkal a Fidesz 2010-es hatalomra jutása után fogadta el az Orbán által előterjesztett szöveget, ami a rendszerváltás és a NER közötti időszakot két zavaros évtizednek nyilvánította, valamint azt is kimondta, hogy

„a magyar nemzet 2010 tavaszán újra összegyűjtötte életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez”.

Gyakorlatilag ez volt a NER alapító okirata, a győzelmi mámorban kimondatták az új kétharmaddal:

„e történelmi tettével arra kötelezte a megalakuló Országgyűlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés Rendszerét.”

Azonban ennek a korszaknak most vége, a szerdai kormánydöntés szerint a NENYI helyére az Alaptörvény preambulumaként működő Nemzeti Hitvallás kerül 500×700 mm méretű, álló téglalap alakú keretbe kell foglal színes formátumban. A közintézmények vezetőinek pedig gondoskodniuk kell a korábban kihelyezett Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatok levételéről.

ZAKLATÓ NEW YORK

Andrew Cuomo, New York állam demokrata kormányzója egy 2021. május 3-i sajtótájékoztatóján. Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Andrew Cuomo egy nagy politikusdinasztia tagjaként a Demokrata Párt feltörekvő csillaga volt. Mostanra botrányok sora övezi, a covidhalálozási statisztikák meghamisításától a szexuális zaklatásokig, melyekről 165 oldalas jelentést adott ki New York állam legfőbb ügyésze.

Cuomót 11 nő vádolta zaklatással. Az egyikük az állami rendőrség a kormányzói hivatalban dolgozó munkatársa volt. Egyik találkozásukról azt mesélte, hogy éppen a liftben utaztak Cuomo manhattani hivatalában, amikor a mögötte álló kormányzó ujjával a nyakához ért, majd azt a gerincén végig futtatva annyit súgott a fülébe: "hát helló".

A vizsgálatok több tanúja is arról számolt be, hogy a kormányzó hivatalában olyan hangulat alakult ki, hogy inkább érte meg eltűrni a kormányzó verbális zaklatását, mintsem megpróbálni fellépni ellene. Most már Joe Biden is lemondásra szólította fel Cuomót, akinek nagyon nehéz lesz innét visszakapaszkodnia.

NAGYON FORRÓ

Szerda reggel sűrű füst gomolygott az Akropolisz alatt. Fotó: LOUISA GOULIAMAKI/AFP

2021 nyarán mindenhova szinte megérkezik a globális felmelegedés közvetlen bizonyítéka. Lángol Görögország, ahol füstbe burkolózott még az Akropolisz is, és lángol a szibériai Jakutföld is, aminek köszönhetően rekordmennyiségű szén-dioxid kerül az atmoszférába.

Valamit tenni kellene, de az emberiség továbbra is csak nagyon kis lépésekben haladva óvja a természetet. Jó példa erre Thaiföld, ahol a nemzeti parkokban betiltották azokat a napvédőket, amik károsítják a korallzátonyokat. Ezek a vegyi anyagok megsemmisítik a korall-lárvákat, elzárják szaporodási rendszerüket és korallfehéredést okoznak. Természetesen ez is fontos ügy, de mintha minden ilyen döntés pótcselekvés lenne az igazán komoly, a klímaváltozás ellen is tenni képes lépés helyett.

EGY GYŐZTES ESSZÉ

Grafika: Tóth Róbert Jónás / Qubit

Dormán Hanga, az ELTE mesterszakos hallgatója nyerte a CEU és a Qubit közös esszépályázatát. A versenyen a felsőoktatásban részt vevő hallgatók indulhattak, az első díj 250 ezer forint volt.

Dormán győztes munkájában arról írt, hogy bár az evolúció sok szempontból befelé fordulásra hangolta az agyunkat, érdemes arra törekedni, hogy felülkerekedjünk ezeken a berögződéseken.

ÉS EGY FILM

Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

Amanda Knoxot 2007 és 2015 között kétszer ítélték el egy gyilkosságért, majd mindkétszer fel is mentették. A most megjelent Stillwater című film az ő történetén alapul, de úgy érzi, kihasználták, a film pedig csak rosszabb hatással lehet a megítélésére.