Keresik Mike Pompeo több ezer dollár értékű, a japán kormánytól ajándékba kapott whiskyjét

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma közölte, hogy eltűnt egy 5800 dollár értékű, vagyis közel kétmillió forintos whisky, amit Mike Pompeo akkori amerikai külügyminiszter kapott ajándékba két évvel ezelőtt a japán kormánytól.

A közlemény szerint „nyoma sincs” az üvegnek, és „folyamatban van a vizsgálat”, hogy mi történt a whiskyvel. Azért indult vizsgálat egy üveg alkohol miatt, mert a minisztérium protokollhivatala köteles nyilvántartani az amerikai tisztviselőknek adott ajándékokat, és nyomonkövetni, hogy azokat esetleg továbbajándékozták-e.

Mike Pompeo 2020 decemberében Fotó: TAMI CHAPPELL/AFP

Az eltűnt üvegről a külügyminisztérium az éves elszámolása során számolt be, ennek során derült ki az is, hogy Pompeo nemcsak alkoholt, de szőnyeget is kapott, méghozzá kettőt, összesen 19 400 dollár értékben Kazahsztán elnökétől és az Egyesült Arab Emírségek külügyminiszterétől.

Ezen kívül arról is szó esett, hogy Donald Trump milyen ajándékokat kapott külföldi vezetőktől: például egy 8500 dollár értékű, az oszmán birodalom idejéből származó fegyvert Bulgária miniszterelnökétől, egy 7200 dollár értékű, bronzból készült lószobrot Bahrein koronahercegétől, valamint egy 6300 dollár értékű, arany, smaragd és gyémántszobrot Katar emírjétől. A jelentés szerint ezeket az ajándékokat mind átadták a Nemzeti Levéltárnak. (Guardian)