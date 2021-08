Menekülni kényszerült Oroszországból egy szivárványcsalád a fenyegetések miatt

Szülőhazája elhagyására kényszerül egy orosz család a nacionalista és homofób gyűlöletcsoportok támadásai miatt. A szivárványcsalád, melyben két anya neveli két lányát, szerepelt a VkusVil ábécéhálózat egyik, azóta már visszavont reklámkapmányában, melynek megjelenése után a gyűlöletcsoportok koordinált kampányba kezdtek ellenük.

A folyamatos fenyegetések hatására most úgy döntöttek, elhagyják szülőhazájukat. Yuma, a családfő vasárnap már egy pálmafás képet posztolt a családról, majd hétfőn lánya, Mila posztjából az is kiderült, hogy Barcelonában vannak. "Biztonságban vagyunk, pihenünk. Többé nem kell rejtegetni a boldogságunkat, hogy család lehetünk. Nehéz hányattatás volt ez, mind elég feszült pszichés állapotban vagyunk" - írta Yuma az Instagramján.

Persze így sincsenek könnyű helyzetben, hiszen otthonukat elhagyva munka nélkül is maradtak. "Lakás és munka nélkül maradtunk ebben a nehéz helyzetben" - írta Mila, aki segítséget is kért a munkakereséshez. (Via The Moscow Times)