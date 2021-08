Szélrohamok és jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint nyugat, északnyugat felől több hullámban kiterjedt zivatartevékenységre kell készülni, amely napközben kelet, északkelet felé terjed. A zivatarok várhatóan estétől északnyugat felől csökkennek, majd megszűnnek. Nagy mennyiségű, általában 15-35 mm, de néhol akár ennél is több csapadék várható, erős és viharos széllökések, és jégeső is, 1-2 cm nagyságú jégdarabokkal. Az ország keleti, délkeleti felén a déli órákban heves zivatarokra is van esély, ezeket a felhőszakadás mellett, akár 80-90 km/órás erejű szél és nagyobb méretű jég is kísérheti. A legrosszabb forgatókönyv szerint a délkeleti megyékben és az Alföld északi részein nem kizárt a 100 km/órát meghaladó szélroham sem, így ezekre a területekre a piros riasztás is indokolt lehet.