Tótka Sándor olimpiai bajnok kajak 200 méteren

Két magyar résztvevője is volt a 200 méteres kajak döntőjének a tokiói olimpián. Tótka Sándor és Csizmadia Kolos is futamgyőzelemmel jutott be a fináléba. Két órával később álltak újra a rajthoz.

Tótka Rióban éppen csak lemaradt a dobogóról. Az akkori győztes, brit Liam Heath most is ott volt a mezőnyben. A címvédő a riói olimpia után veretlen volt, egészen az idei Európa-bajnokságig, ahol Tótka legyőzte őt. Az elődöntőben pedig Csizmadia verte meg.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az UTE 27 éves versenyzője, Tótka nagyon jól kapta el a rajtot, féltáv után jött rá Heath, de a magyar a végén be tudta rúgni a hajóját. Nem hirdettek azonnal végeredményt, de a célfotó alapján pár centivel Tótka hajója ért célba. Második az olasz Rizza lett, harmadik a brit Heath, Csizmadia Kolos a 4. helyen ért be.

Ez a magyar kajak-kenu sport 84. ötkarikás érme, a 27. aranya - korábban ebben a számban még soha nem sikerült dobogóra sem állni -, a tokiói olimpiai csapat szempontjából pedig a 14. érem, az ötödik arany.