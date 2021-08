21 év után először lépett szőnyegre ritmikus gimnasztikában magyar versenyző az olimpián

Pigniczki Fanni 2000-ben született, abban az évben, amikor utoljára szerepelt ritmikus gimnasztikában magyar versenyző az olimpián. 21 éve Fráter Viktória a 20. helyen végzett Sydney-ben.

Pigniczki Fanni most Tokióban szintén 20. lett, 84,400 ponttal.

Fotó: MARTIN BUREAU/AFP

A magyar tornász négy kéziszer gyakorlatot mutatott be. Elsőként labdával lépett szőnyegre. A lírai jellegű koreográfiát két kisebb korrekcióval, valamint egy kisebb ejtéssel mutatta be.

A labda után a karika következett. A japán zenére koreografált gyakorlatban kiemelkedő egyensúlyelemeket hajtott végre. Egy kritikusabb dobás kicsit hosszú lett, Pigniczki Fanni majdnem lelépett a szőnyeg szélét jelző záróvonalról. Majd az izgalom után a tornász egy pillanatra elengedte a karikát. A gyakorlat után az összesített versenyben 21. helyen állt.



A dinamikus szalaggyakorlat bemutatása közben a pontos dobások és forgások után több hiba is becsúszott. Egy hosszabb „rizikó dobást” követően a szalag folytonos mozgása megszakadt, ami megnehezítette a következő elem végrehajtását. Így Pigniczki Fanni az utolsó elemét épphogy a zene végére tudta befejezni.



Az utolsó koreográfiát 6 órával az első után mutatta be. A buzogány gyakorlat elején történt két kisebb ejtés, de azt látszott, hogy a tornász sokkal nyugodtabban hajtotta végre az elemeket. Talán azért, mert a szalaggyakorlat rontásai után már tudta, hogy nincs esélye a döntőbe jutásra, kisebb volt már rajta a nyomás.

„Sajnos nem sikerült egyik gyakorlatom sem jól” - nyilatkozta Pigniczki Fanni a verseny után. „Nem tudtam megmutatni, amire képes vagyok edzéseken vagy más versenyeken. Ezt a helyzetet még gyakorolni kell, mert szokatlan és új volt számomra, főleg, hogy ennyit kellett várni előtte, nem volt lehetőség annyit melegíteni.”



A tornász valóban különös helyzetben volt. Az átlagos 3-4 órás teljes versenyidő helyett több órás különbséggel kellett bemutatnia a négy gyakorlatát. Tehát kétszer annyi ideig kellett bemelegedett, versenyképes állapotban lennie. Ez jelentős megterhelés, főleg egy ilyen stresszhelyzetben.

Pigniczki Fanni buzogánnyal Fotó: LIONEL BONAVENTURE/AFP

„Egy hónapja sikerült a kvalifikáció. Azt hittem, hogy sikerül [a döntőbe jutás], de gyorsan történtek az események, lehet hogy ha egy kicsit több időm van akkor jobban fel tudom dolgozni.” - mondta az M4 Sportnak adott interjúban.

A bizonytalanságok és kisebb ejtések miatt Pigniczki Fanni nem jutott döntőbe. A 20. hely ellenére a magyar ritmikus gimnasztika a sikeres kvalifikációval és az olimpiai részvétellel nagyot lépett előre.

„Az, hogy kijutottunk az nagy dolognak számít. Az, hogy itt lehettünk, mint Magyarország, nagyon jó” - mondta a tornász.



A holnapi fináléban a 26 fős mezőny 10 legjobb versenyzője lép újból szőnyegre. A selejtező után két orosz iker, Dina és Arina Averina áll az élen. Ami tökéletesen megfelelő a sportág hagyományainak.

A ritmikus gimnasztika egy kevesek által ismert, de annál brutálisabb sport.

A tánc, balett, szertorna és a zsonglőrszerű kéziszerek használatának keveréke. A sportolók 3-4 éves koruktól kezdve minden napjukat az edzőteremben töltik.

Míg a tornászok életét a koplalás és az edzések, addig magát a sportágat a szláv régió, főként Oroszország irányítja. 2000 óta minden olimpiát orosz tornász nyert, az országnak összesen eddig 16 érme van, ezzel megelőzve a második helyen álló, 6 éremmel rendelkező Fehéroroszországot. A ritmikus gimnasztika a Szovjetunióból indult, ezért kevésbé terjedt el a nyugaton.

Persze az orosz dominanciában van egy jó adag putyini politika is. Oroszország elnöke is többször megmutatta a sportág iránti érdeklődését. 2008-ban egy moszkvai lap arról írt, hogy Vladimir Putyin válása utána a Olimpiai bajnok tornász, Alina Kabajevával folytat viszonyt. Azonban a közös gyerekeikről szóló spekulációk után Kabajeva tagadta a vádakat. Az újságot még abban az évben bezárták.

Alina Kabajeva 2008-ban (Fotó: Giuseppe Cacace / AFP)

Ezzel párhuzamosan, a visszavonult tornász közigazgatási pozíciókat kapott, és több alkalommal is lefotózták az orosz elnökkel publikus eseményeken.

A sportágat uraló sztáredző, Irina Viner, az egyik orosz oligarcha, Alisher Usmanov felesége. Az edző hatalmas állami támogatásban részesülő sportakadémiája eddig eddig 5 olimpiai arany, 4 ezüst és 1 bronzérmet szerzett az orosz ritmikus gimnasztikának. Viner edzi a versenyt vezető ikerpárt is.

Egy 2015-ös, az orosz állami finanszírozású RT csatorna által készített film remekül bemutatja a sportág nehézségeit és az orosz dominancia jelentőségét. A The Winner Takes it All teljes egészében megtekinthető a Youtube-on.

(A cikket Lénárd Lili írta.)