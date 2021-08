Felmondott a fél tantestület, az iskola szerint ígéretes változásokat hoz az új tanév

A fél tantestület felmondott a hajdúszoboszlói Gönczy Pál református általános iskolában. Közös facebookos búcsúposztjuk szerint tizennyolcan távoztak, egy igazgató-helyettes, több munkaközösség-vezető, tanítók és fejlesztőpedagógusok is.

A Cívishír szerint köztük van az összes matematikatanár, a nyolc angoltanárból hat, de kémia-, informatika-, biológia-, testnevelés- és fizikaszakosok is elhagyták az iskolát. Nem adtak ugyan konkrét magyarázatot, de egy névtelenséget kérő pedagógus a hajdúsági lapnak azt mondta, mindnyájan a tavaly kinevezett igazgató, Kelemen Gabriella miatt döntöttek így. Júniusban a Népszava is személyes konfliktusokról írt, amikor még csak tervezték a felmondást, most pedig a Cívishírnek nyilatkozó tanár is hangsúlyozta, nem azzal van bajuk, hogy az iskola tavaly egyházi fenntartásba került.

Információink szerint a tanárok jelentős része nem nézte jó szemmel az új igazgató vezetési stílusát: szeretetteljes légkört vártak, ehelyett úgy érezték, szakmai kérdésekben nem veszi figyelembe a véleményüket, ragaszkodik a saját elképzeléseihez és elvárásaihoz. A felmondás előtt a presbitériumtól is próbáltak segítséget kérni, de hiába, úgy tűnt számukra, hogy a fenntartó az igazgatót választotta helyettük. A távozó tanárok közül többen környékbeli, kevésbé neves iskolákban helyezkedtek el, alacsonyabb fizetésért, de még nem mindenki talált munkát.

„Ígéretes változások”

Az igazgató július végén utalt először a felmondásokra, „ígéretes változásokról” írva a Facebookon. A kommentelést, ahogy az iskola összes többi posztjánál, letiltották.

Megkeresésünkre Czető Norbert, a fenntartó egyházközség lelkésze elküldte az iskola közleményét. E szerint csütörtökig 16-an távoztak közös megegyezéssel, egy tanár pedig felmondott. Már fel is vettek a helyükre hat tanítót és 12 tanárt, amivel biztosítani tudják a működést. „Az iskolavezetés és a megújult nevelőtestület azért dolgozik, hogy a tanulók zökkenőmentesen kezdjék az új tanévet. Ennek érdekében nyílt napokra hívtuk a szülőket és a diákokat, hogy megismerjék az új tantestületet. Reménység szerint a változások új lendületet adnak az iskola életéhez a tanulók és szülők megelégedésére.”

A felmondás okairól hiába kérdeztük, nem válaszolt. Kerestük Kelemen Gabriellát is, de nem vette fel a telefont.

„Saját döntésem, de nem önszántamból tettem”

Az egyházi átvételt az előző iskolavezetés kezdeményezte a reformátusoknál, akik már 2016-ban érdeklődtek az intézmény iránt, de akkor a tantestület és a szülők is leszavazták az ötletet. A volt igazgató, Fekésházi Tibor szerint azért fordultak évekkel később mégis az egyházhoz, mert vészesen romlott az épület állapota, és abban bíztak, hogy az új fenntartó nagyobb eséllyel újítaná fel, mint az állam.

„Hiába volt ez a legkeresettebb iskola a városban, ha valaki ismeretlenül betette ide a lábát, esetleg azt gondolhatta: »atyaúristen, ebbe az épületbe hozzam a gyerekem?«. Kétméteres magasságig salétromosodott a fal, omlott a vakolat, tragikus volt a helyzet” - mondta Fekésházi. Úgy gondolta, nagyobb önállósággal, saját költségvetéssel csodát lehetne tenni az iskolában. Tudta, hogy a kormány sem áll az átvételek útjába, ráadásul a reformátusok számára presztízskérdés volt visszaszerezni az iskolát, ami 1911-ben eleve egyháziként indult, csak 1948-ban államosították.

„Mindent elkövettem, hogy ne érhessen az a vád, hogy rossz döntést hoztunk” - mondta a korábbi igazgató, aki megszervezte, hogy a tanárok és a szülők is személyesen találkozzanak a helyi egyházközség fiatal vezetőjével. Fekésházi „21. századi lelkészként” tekintett Czető Norbertre, aki lelkesedésével, humorával, szimpatikus karakterével „elvarázsolta a szülőket”.

Jelentős többséggel támogatták is az átvételt, amiről a járvány miatt már online szavaztak. Czető akkoriban azt mondta: 50 alkalmazottból 30-an mondtak igent, és a szülők közel 70 százaléka is a reformátusok mellé állt.

Fekésházi, aki akkor kilenc éve irányította az iskolát, elmondása szerint megállapodott a lelkésszel, hogy a nyugdíjig hátralévő éveiben tanárként marad az iskolában. „A tantestület szerette volna, ha igazgató maradok az átszervezés idejére, de amellett voltam, hogy jöjjön egy új, lendületesebb ember.” Abban maradtak, hogy a tanári karból választják ki az új igazgatót, végül mégis külsős embert hoztak Debrecenből, a Református Pedagógiai Intézetből.

Czető tavaly a Tiszántúli Református Egyházkerület honlapjának azt mondta az igazgatóválasztásról: „Törvényadta lehetőségével élve, s az idő hiányára tekintettel a leendő fenntartó presbitérium a meghívást választotta.” Nekünk nem válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdésünkre.

A volt igazgató szerint ezután közölték, hogy nem tudják elképzelni vele a közös munkát, így végül tanárként sem maradt. Tavaly augusztus 30-án búcsúzott az iskola akkori Facebook-oldalán: „(...) Tanulmányi, kulturális és sport eredményeink támasztják alá, hogy az Oktatási Hivatal is a legjobb 150 általános iskola közzé sorolta intézményünket. Köszönöm, hogy a kilenc év alatt, folyamatosan érezhettem az Önök bizalmát, köszönöm, hogy támogatták törekvéseinket. Most távozom az intézmény éléről és az intézményből. Ez saját döntésem, de nem önszántamból tettem”.

Fekésházi az elmúlt egy év konfliktusairól nem akart nyilatkozni, mert csak közvetve értesült róluk.