Mostantól nem lehet kirakatba tenni a homoszexualitást

"Megjelent a gyermekvédelmi törvény végrehajtási rendelete" - jelentette be közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ, mely magát a rendeletet nem csatolta közleményéhez, sőt, további nehezítésként azt sem árulta el, hogy az a Magyar Közlönyben, Magyarország hivatalos lapjában elég kriptikus címmel jelent meg. A címében ugyanis semmiféle utalás nincs a törvénycsomagra, hanem a felettébb semlegesen hangzó

A Kormány 473/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelete a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

címet kapta.

Ahhoz képest, hogy a kormány rendkívüli igyekezettel próbálja tagadni, hogy a hivatalosan "gyermekvédelminek" nevezett törvénycsomagja homofón volna, a végrehajtási rendelet már nem kertel. Az alapján a jövőben nem lehet "kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni" olyan termékeket, amelyek

homoszexualitást jelentetnek meg.

Vannak persze ennek további, továbbra is nehezen értelmezhető részletszabályai is, de a fentiek fényében annak már igen kevés jelentősége van, hogy vajon mit ért a kormány a homoszexualitás népszerűsítése alatt, ha már eleve minden olyan terméket tilos "közszemlére tenni", amiben egyáltalán megjelenik a homoszexualitás. Továbbá tilos kirakatba tenni azokat a termékeket, amelyek a "születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést" ábrázolnak, hogy a nem megváltoztatásáról ne is beszéljünk. További érdekes értelmezési kérdés lesz az, hogy mit ért a kormány "a szexualitás öncélú ábrázolásán", mert azt is tilos lesz a kirakatba tenni.

Ezeket a termékeket iskolák, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények, templomok kétszáz méteres körzetében árusítani is tilos lesz.

Ahol árusíthatják majd ezeket a termékeket, ott is a többi terméktől elkülönítve, zárt csomagolásban szabad csak.

Sikerült homofób törvényt faragniuk a pedofília elleni jogszabályból

Egy hónapja hatályos a kormány által pedofiltörvénynek nevezett szabályozás, amit állításuk szerint hónapokig csiszolgattak, a szavazás előtti napokban mégis megszórtak egy rakás módosítóval. A kiskorúakkal szembeni szexuális erőszak témáját összekeverték a melegekkel és a transzneműekkel, mintha nagyobb veszélyt jelentenének a gyerekekre a heteroszexuálisoknál.

Mostantól csak az állam által jóváhagyott szervezetek tarthatnak iskolai foglalkozásokat a szexuális kultúráról, nemi életről, nemi irányultságról és szexuális fejlődésről. „E foglalkozások nem irányulhatnak a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére.”

A törvény óriási nemzetközi vihart kavart, hetek óta ettől hangos az uniós és a magyar politika, mégsem tudjuk, mit jelent népszerűsíteni a homoszexualitást vagy a transzneműséget. Fontos kérdés, hiszen beszélni szabad róla, csak népszerűsíteni nem. De hol a határ? Amikor Gulyás Gergelyt a gyakorlatról kérdeztük, nem tudott rá válaszolni.

A kormány újabban Forma-1-es pilótákkal vitatkozik a homofóbiáról. Kovács Zoltán azt is mondta, az Európai Bizottság a törvény miatt nem hagyta jóvá a kormány helyreállítási tervét. A magyarázatot már kormányhatározatba is foglalták, de Brüsszel valójában azt szeretné, hogy a kormány hajtson végre igazságügyi reformot, és adjon megfelelő garanciákat arra, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal által feltárt korrupciós ügyeket megfelelően kivizsgálják a nemzeti hatóságok.

A Háttér Társaság szerint a homofób törvény óta több lett a homofób támadás is.