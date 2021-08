Kikapott a férfi vízilabda-válogatott a görögöktől a elődöntőben 9-6-ra

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Végre a harmadik negyed harmadik percben sikerült felhozni a meccset 3-3-ra Pásztor Mátyás góljával, de a magyaroknak nem sikerült elhúzniuk, aminek az lett a vége, hogy a menet felénél a görögök visszahozták 4-3-ra. Hiába közeledett a vége, a meccs továbbra is idegőrlően lassú maradt, egy ponton már Hajdú B. István István is a görög kapus tetkóit kezdte nézegetni. Manhercz Krisztián a három perccel a vége előtt újra felhozta döntetlenre a magyar csapatot, de a vezetést most sem sikerült megszerezni, a görögök viszont visszaszerezték a vezetést. A legvégén a magyarok kezdtek egyre idegesebbek lenni, a meccset jól jellemzi 20 lövésből csak négyszer tudtak betalálni.