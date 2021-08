Návai Anikó bejelentette, mostantól etikusabbak lesznek a HFPA újságírói

A hollywoodi külföldi újságírókat tömörítő és a Golden Globe-díjakról döntő szervezet, a Hollywood Foreign Press Association (HFPA) úgy döntött, megreformálja magát, az erről szóló sajtóközleményt pedig a nemrég súlyos interjúhamisítással megvádolt Návai Anikó küldte körbe pár szerkesztőségnek, írja a hvg.hu.

Az utóbbi hónapokban egyre nagyobbra dagad a botrány a HFPA körül, miután kiderült, hogy a szervezet egyik volt elnöke, Philip Berk pedig a Black Lives Matter mozgalmat korábban „rasszista gyűlöletcsoportnak” nevező cikket osztott meg, majd amerikai lapok arról írtak, hogy a szervezetben nincsenek fekete tagok, illetve az újságíró szervezet tagjai több alkalommal is drága ajándékokat fogadtak el.

Nemrég pedig az derült ki, hogy épp a HFPA etikusságáról most hírt adó Návai Anikó saját, exkluzív interjúként adott el a Nők lapja számára egy Scarlett Johansson amerikai színésznővel máshol megjelent interjúból kivágott részleteket tartalmazó írást. Návai is tagja a Hollywoodban élő külföldi újságírók szövetségének, az amerikai filmes sajtó szerint a szövetség felé be is ismerte a plagizálást, a 168 órának adott interjúban viszont továbbra is értetlenkedve feltette a kérdést: „Miért baj az, hogy írtam egy interjút?” Később kiderült, más, plagizált interjút is adott le sajátjaként Návai.

Az HFPA-nek ezeken felül is volt már több interjúhamisítási ügye, a szervezetet kartellezéssel is megvádolták, Scarlett Johansson pedig többek között azért jelentette ki, hogy nem ad interjút HFPA-tagoknak, mert azok gyakran szexista kérdésekkel és megjegyzésekkel bombázzák a színészeket, amelyek szerinte már súrolják a szexuális zaklatás határait.

A hvg.hu azt írja, a szervezet a fentiek miatt küldte körbe közleményét – a plagizáló Návai Anikón keresztül –, miszerint transzparensebbé, diverzebbé, etikusabbá és elszámoltathatóbbá válnak. A közlemény szerint