Onnan esett be két érem, ahonnan nem számítottunk rá

Kovács Sarolta a korábbi sérülése ellenére is bronzérmet tudott szeretni öttusában.

Hárspataki Gábor szintén bronzérmes karatéban.

A férfi vízilabdaválogatott rossz formában játszva kikapott a görögöktől az elődöntőben.

A kajak-kenusok közül négy egység is bejutott a szombati középdöntőkbe.

Ha Muszukajev Iszmail összeszedi magát, szabadfogású birkózásban még összehozhat egy bronzérmet.

21 év után először ritmikus gimnasztikázott magyar az olimpián.



A négy magyar gyalogló közül három tudta teljesíteni a távot a szokatlanul erősen tűző napsütésben.

Sem a trombózis, sem az irányíthatatlan lovak nem tudták elvenni tőle az érmet

A nap első érmét Kovács Sarolta szerezte öttusában, aki április végén egy későn észrevett trombózis miatt még abban sem lehetett biztos, hogy valaha újra sportolhat. Külön bosszantó az a körülmény, hogy a vérrög azért alakult ki a lábában, mert a kórházban a térdműtétje után nem adtak neki vérhígítót. Emiatt két hónap ki is maradt a felkészüléséből, de ennek ellenére pénteken egész nap kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott: a körvívásban 20 győzelemmel és 15 vereséggel zárt, ami a saját értékelése szerint „nem volt rossz vívás, de nem is kiemelkedően jó”. Ezután az úszásban negyedik lett, amivel megtartotta a versenyben a hatodik helyét, majd a bónuszvívásban egy pontot szerzett.



Kovács Sarolta a női öttusázók lovaglás számában Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Majd miután a lovaglást egyetlen egy verőhibával teljesítette, Kovács a döntő körben már harmadikként indulhatott. Pedig éppen a díjugratás okozta a legnagyobb meglepetést azzal, hogy a mezőny nagyobbik része a amatőröket alulmúlóan rosszul lovagolt. 36 lovasból csak két litván versenyző tudott hiba nélkül, az alapidőn belül végigmenni a pályán. Az addig legesélyesebbnek tartott német versenyző pedig zokogni kezdett a nyeregben, amikor a Saint Boy nevű ló sehogy sem akart engedelmeskedni neki.

Ezért Kovács egy verőhibája kiemelkedően jónak számított. Végül a lövészettel kombinált futás rajtjánál az első helyről induló orosz Juliana Batasova 11 másodperccel volt Kovács előtt, a dél-koreai Kim Sze Hi mögött csupán egyetlen másodperces hátrányban kezdte. Ehhez képest menet közben teljesen átrendeződött a mezőny: a dél-koreai hamar kiesett az élbolyból, az oroszt is megelőzte Kovács, de közben a futásban hatalmas iramot diktáló és jól is lövő brit Kate French elment mellette. A magyar végül bronzérmes helyen futott be. Az ugyanebben a számban versenyző Gulyás Michelle a 12. lett.

Először és utoljára láttunk ilyet

Hárspataki Gábor pénteken szerzett bronzérme 75 kilós súlycsoportjában azért is különösen nagy szám, mert a karate most szerepelt először az olimpiai programban (és valószínűleg utoljára, mert a párizsi olimpiáról a breaktánc kiütötte). Az MTK sportolójának négy körmeccsen kellett végigverekednie magát, hogy továbbjusson az elődöntőbe, ami biztos éremszerzést jelent, hiszen itt nem rendeztek bronzmeccseket.

Hárspataki győztes fejrúgása Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Hárspataki első meccse az egyiptomi Abdalla Abdelaziz ellen 2-2-re végződött, de mivel a magyar szerezte az első pontot, őt hozták ki győztesnek. Ezután az amerikai Thomas Scottot nem tudta legyőzni (8-3), az ukrán Sztanyiszlav Horuna ellen pedig csak 0-0-ás döntetlent ért el, így a továbbjutáshoz mindenképpen meg kellett vernie a japán Ken Nishimurát. Ahogy az a tétmeccseken megszokott, az háromperces menet első percében az egymással szembeni szökdelésen kívül semmi sem történt, és arra is a második perc legvégéig kellett várni, hogy első támadásnak a japán eleresszen egy elsőkezes ütést, amivel aztán be sem talált. De mivel így elszaladt velük az idő, különösen aggasztó volt, hogy az utolsó percben Nishimura egy betalált ütéssel megszerezte az első pontját, Hárspataki pedig hiába pörgött fel, sehogy sem tudott egyenlíteni.

Ahogy közeledtünk a meccs végéhez, világossá vált, hogy itt valami egyszerű technikával már nem lehet nyerni. Már csak 2,5 másodperc maradt hátra, amikor egy tökéletesen időzített köríves rúgással fejbe találta a hátráló japánt, amivel egyből 3-1-re fordította a meccset, vagyis megvolt az érmet érő továbbjutás.

Aztán az elődöntőben sajnos már nem sikerült ekkora meglepetést okoznia Rafael Aghayev ellen. A 36 éves azeri karatés igazi veteránnak számít, eddig ötször nyert világbajnokságot és tizenegyszeres Európa-bajnok. És a pénteki meccsen is a papírforma érvényesült, a magyar 7-0-ra kikapott. Az azeri előbb levitellel szerzett 3 pontos vezetést, majd egy betalált ütéssel és egy 2 pontot érő testrúgással növelte az előnyét. Az utolsó percre Hárspatakinak már 6 pontot kellett volna ledolgoznia, de szépíteni sem tudott, a végén még az azeri szerzett pontot, 7-0 lett a vége, de így is meglett a magyar érem. A döntőben egyébként Aghayev 1-0-ra kikapott az olasz Luigi Busàtól.

Visszaütött az ünneplés

A női válogatotthoz hasonlóan a férfi vízilabdázók is elbukták az elődöntőt. Nagy meglepetésre a gyengébbnek mondott görögök ellen egy percre sem sikerült átvenniük a vezetést, és ha néha vissza is hozták döntetlenre, abból sosem sikerült fordítaniuk. Az utolsó negyed végére a magyarok szétestek, a görögök pedig 2 perccel a vége előtt már annyira elhúztak, hogy onnan már nem lehetett visszajönni: 9-6 lett a vége. A meccs után a két gólt szerző Manhercz Krisztián azt mondta, hogy túlságosan felbuzdultak a horvátok elleni győzelem után, és ez visszafelé sült el. Vasárnap a spanyolokkal játszanak a bronzéremért.



Még összejöhet egy bronzmeccs

Muszukajev Iszmail a japán Otoguro Takuto ellen Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A kabardföldi születésű, de 2019 óta magyar színekben versenyző Muszukajev Iszmail a szabadfogású birkózók 65 kilós kategóriájában hajnalban még 9-6-ra verte a háromszoros dél-amerikai bajnok Agustin Alejandro Destribatsot, de a negyeddöntőben már nagyon halványan teljesített a japán Otoguro Takuto ellen. Annak ellenére, hogy a a 2019-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságon még egész pörgős küzdelemben győzte le a japánt, most szinte nem is támadott, és végül egy kínosan unalmas meccsen kapott ki 4-0-ra. Mivel Otoguro később a döntőbe jutott, Muszukajevnek még összejöhet egy bronzmeccs, ha szombat hajnalban legyőzi a mongol Tulga Tumur Ochirralt. Ugyanakkor az nem túl biztató, hogy a negyedöntőben megsérült a gyűrűsujja.



Majdnem minden kajakos és kenus továbbjutott

A pénteken rajthoz állt öt magyar egység közül négy kiharcolta magának a középdöntőt. Elsőként Balla Virágot és Takács Kincsőt szólították a rajthoz, és a második helyen beérkezve egyből bekerült a középdöntőbe.

A férfi kenu egyeseknél, 1000 méteren Adolf Balázs, többek között megelőzte a kétszeres címvédő és háromszoros olimpiai bajnok német Sebastian Brendelt, és a cseh Martin Fuksa mögött másodikként ért célba, így ő is készülhet a szombati folytatásra. A szám másik magyarja, a Tokióba kisebb betegséggel érkezett Fejes Dániel előbb hatodik, majd a reményfutamban ötödik lett, így az ő olimpiai szereplése véget ért.

Balla Virág és Takács Kincső a női kenu párosok 500 méteres versenyének előfutamában Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A kajaknégyeseknél Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra csapata már első pályáján összekerült a nagy riválisnak tartott új-zélandiakkal és fehéroroszokkal. A táv nagy részében az új-zélandiak vezettek, de aztán a hajrában a rákapcsoló magyarok elhúztak mellettük, és viszonylag magabiztos előnnyel ők értek elsőként a célba. A férfiak - Nádas Bence, Béke Kornél, Csizmadia Kolos és a K-1 200 méter aranyérmese, Tótka Sándor - az előfutamban 250 méter után tudatosan visszavettek a tempóból, így mentek még egy pályát, és a reményfutamot már magabiztosan nyerték, így ők is továbbjutottak. A szombati lesz az utolsó nap a tokiói kajak-kenu versenyen, a magyar csapat eddig két-két arany- és ezüst-, valamint egy bronzérmet gyűjtött a Sea Forest pályán.

Labda, karika, buzogány, a szalag és a forró kilométerek

21 év után először lépett szőnyegre ritmikus gimnasztikában magyar versenyző az olimpián. Pigniczki Fanni, aki a legutolsó magyar szereplés idén született a 20. helyen zárt 84,400 ponttal. A verseny után arról beszélt, hogy csak egy hónapja sikerült a kvalifikáció, és bár azt hitte, sikerül a döntőbe jutás, „gyorsan történtek az események”. Lehet, ha egy kicsit több ideje van, akkor jobban fel tudja dolgozni.

Pigniczki Fanni karikagyakorlatot mutat be Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Pénteken lement a gyaloglás is. A férfiak 50 kilométeres versenyében Helebrandt Máté 17., Venyercsán Bence 20. helyen végzett Szapporóban. A második olimpiáján induló Helebrandt a mezőny második felében gyalogolt a verseny elején, majd fokozatosan előrébb tört. A verseny után azt mondta: „Tényleg sikerült kiadnom magamból mindent, egy másodperccel sem tudtam volna jobbat menni.” Bár taktikailag nem teljesen elégedett, helyezésben végezhetett volna előrébb, de szerinte a körülmények egyáltalán nem kedveztek neki. Venyercsán pedig arról beszélt, hogy sokkal párásabb, sokkal nehezebb volt a levegő mint itthon, „és ha süt a nap, nagyon nagy az ereje, ezért a hőérzet is három-négy fokkal magasabb”. A nők 20 kilométeres versenyében Kovács Barbara 46. lett, Madarász Viktória nem ért célba.