Megvan a 6. magyar arany a tokiói olimpia utolsó előtti napján

Elveszett a kezdeti lendület, szétesett és kapkod a magyar vízilabda válogatott.

A harmadik negyed első támadását is mi vezettük, de a játék most lomhábban indult. Ötméteresből 7-6-ra feljött az orosz válogatott, mi pedig emberelőnyben több helyzetet is kihagytunk. Ejtett góllal kiegyenlítettek az oroszok, 3 és fél perc alatt illant el a kétgólos előnyünk. Egy orosz időkérés után pedig az oroszok átvették a vezetést 8-7-re. Ezt tartani is tudták, ugyanis a magyar válogatott egy gólt sem lőtt.